10 saniyede otomobilde bulunan 55 bin lirayı çaldılar

Olay, dün 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi çakmak mahallesinde meydana geldi. Hasat ettiği 55 bin lirayı bankadan çektikten sonra aracına koyan Talat Özkan bir iş yerinin önünde aracından indi. Bankadan çektiği parayla tarım makinesi parçası alacağı öğrenilen Talat Özkan aracından inerek iş yerine girdi. Bu sırada iş yerinden çıkan şahıs aracının ön camının kırıldığını fark etti. Aracın ön koltuğunun altına koyduğu 55 bin lirayı kontrol eden Talat Özkan paranın yerinde olmadığını fark etti. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan polis güvenlik kamerasından olay anına ulaştı. Bankadan para çektiği andan itibaren takip edilen Talat Özkan’ın park ettiği otomobilin yanına başka bir araçla gelen hırsızların tornavidayla camı kırarak içi para dolu poşeti aldıkları tespit edildi. 55 bin lirası çalınan kişinin otomobilinin arka tekerine de çivi konularak lastiğinin patlatıldığı ancak araç sahibinin bunu fark etmeyerek gideceği yere kadar patlak lastikte gittiği belirlendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.