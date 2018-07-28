11.Uluslararası Beyşehir Göl Festivali başladı

Festival etkinlikleri, ilçe protokolünün de katıldığı ve Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın çaldığı marşlar eşliğinde anıt alanında başlayıp festival alanında sona eren kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından festivalin açılış konuşmasında kürsüye gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ülkenin içerisinde olduğu badireler, Afrin operasyonu ve şehit cenazeleri sebebiyle Beyşehir’de üç yıldır festival yapamadıklarını belirterek, “Ancak, bu yaşanılan sürecin geride kalmasıyla birlikte vatandaşlarımızdan ve hemşerilerimizden de gelen yoğun talepler üzerine bu yıl festivali yeniden yapmaya karar verdik” dedi.

Özaltun, on gün boyunca sürecek festival günlerinde birbirinden değerli sanatçıların göl kenarındaki alanda sahne alacağını ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek ilçede yaşayan herkesi bu etkinlikleri izlemeye davet etti.

Beyşehir Kaymakam Vekili Derebucak Kaymakamı Yusuf Gemici de, organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik etti.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, bu yıl 11’incisi kutlanan göl festivali vesilesiyle hemşerileriyle biraraya gelmekten dolayı yaşadığı sevinç ve mutluluğu ifade etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, Beyşehir bölgesinin dağıyla, gölüyle, milli parkıyla, güzel coğrafyasıyla adeta bir cennet köşesi olduğunu dile getirerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından Sevgi Adası’nda kurulan Sanat Sokağı açılışı gerçekleştirildi. Protokol, açılışın ardından sokakta sergilenen hat, ebru, geleneksel el sanatları, fotoğraf ve resim sergilerini gezdi.

Festivalin akşamki bölümünde havai fişek gösterilerinin ardından Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı sahnedeki yerini alarak bir konser verdi. Daha sonra sahneye çıkan sevilen sanatçı Uğur Işılak festival alanını dolduran kalabalığa yaklaşık 1,5 saat süren bir programla unutulmaz bir konser verdi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, konser programının ardından Işılak’a günün anısına sanatçıya ait bir fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da Işılak’a bir plaket takdim etti.