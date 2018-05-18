13 yaşındaki amatör futbolcu idman öncesi kalp krizinden öldü

Edinilen bilgiye göre, Konya Amatör Küme U-13 Ligi’nde Beyşehir’i temsil eden Beyşehir Gölspor Futbol Takımının formasını giyen futbolcu İsmail Semih Kaynak (13), takımının idmanına katılmak için Esentepe Mahallesi’ndeki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne ait sentetik çim sahaya geldi. Burada U-11 ve U-12 Ligi’nin idman hazırlığı yapıldığı sırada soyunma odası önünde antrenman öncesi aniden fenalaşarak yere yığılan İsmail Semih Kaynak, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Yolda iki kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı öğrenilen İsmail Semih Kaynak, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaynak’ın bugün Cuma namazını müteakip Konya’da Musalla Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi. Amatör futbolcunun kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetmesi Beyşehir’de de kulübü, takım arkadaşları ve futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

İsmail Semih Kaynak’ın Beyşehir Gazi Ortaokulunda 8’inci sınıfta öğrenim gördüğü belirtildi.