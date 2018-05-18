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18 Mayıs 2018 17:31

13 yaşındaki amatör futbolcunun kalp krizi geçirme anı kamerada

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 13 yaşındaki amatör futbolcunun yapılan idman sırasında geçirdiği kalp krizi güvenlik kameralarına yansıdı.

13 yaşındaki amatör futbolcunun kalp krizi geçirme anı kamerada

18 Mayıs 2018 17:31


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölspor Futbol Takımının formasını giyen İsmail Semih Kaynak’ın kalp krizi geçirdiği anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün de talep ettiği soyunma odalarından sentetik sahayı kale arkasından gören güvenlik kamerasında, Beyşehir Gölspor Futbol Takımının idman yaptığı, idman sırasında rahatsızlanarak antrenörünün yanına gelen 13 yaşındaki İsmail Semih Kaynak’ın sırt üstü yere yığıldığı ve antrenör Ali Karabacak’ın bu sırada yere düşen futbolcusuna müdahale ettiği görülüyor. Kamera kayıtlarında, Ali Karabacak’ın ilk müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılan genç futbolcunun, daha sonra sahaya gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülmek üzere sedye ile taşındığı görülüyor. İsmail Semih Kaynak’ın sedye ile taşındığı sırada futbolcu arkadaşlarının ve görevlilerin yaşadığı panik dolu anlar da kameraya yansıyor.




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