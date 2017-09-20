14. Uluslararası Konya Müzik Festivali Başlıyor

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, düzenlediği basın toplantısında festival hakkında bilgiler vererek, "Birkaç yıl önce dünyadaki büyük kültür ve müzik lobilerinin dünyanın en önemli mistik müzik festivallerinden (Dünyanın en iyi 8 festivali) biri olarak tescil ettiği Konya Mistik Müzik Festivali, artık dünyanın hemen her yerinde bilinmekte, kendi alanındaki büyük organizasyonlarla yarışmaktadır. 22-30 Eylül tarihleri uzun bir süredir Türkiye’deki kültür ajandalarında da, Konya’ya ayrılmıştır. Bu yıl yine 22 Eylül’de başlayacak olan festival için dünyadan ve Türkiye’den bize ulaşan rezervasyon bilgileri göstermektedir ki, festival bu yıl da dolu dolu geçecektir’’ dedi

Yarar, festivale dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların katılacağını belirterek, "Dünyanın farklı coğrafyalarından, bugüne kadar 43 ülkeden 112 grup ile 500 aşkın sanatçının katıldığı festivalin 14. yılında İslam coğrafyasının en batısı ile en doğusundan ekipler ve sanatçılar bizimle birlikte olacak. Bundan önceki bazı yıllarda, özellikle mistik ekiplerin yoğun olarak yer aldığı festivalde bu yıl, biraz daha kendi geçmişimize, geleneğimize dönelim istedik. Bu ve bundan sonraki yıllarda, bu dengeyi gözeterek devam edeceğimizi belirtmeliyim’’ ifadelerini kullandı.

Yarar ayrıca festivalin Konya’nın kültürüne katkısının olacağını vurgulayarak, "Mistik Müzik Festivali şehrin turizmine hizmet ederken bir taraftan da şehrin kültürüne ve gelişmesine hizmet etmeli inancındayız. Bunu yaparken gözettiğimiz önemli hususlardan biri de Konya’nın İslam coğrafyasındaki müstesna yeridir. Bu bakımdan, festivalde İslam coğrafyasını öncelikli olarak tercih etmekteyiz. Konya’nın ve bizim, öncelikli olarak kendi kardeşlerimizle kaynaşmaya ve birbirimizi daha çok tanımaya ihtiyacımızın olduğu gözden ırak tutulmamalıdır’’ dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yarar, bu yıl 14’ncüsü düzenlenen Konya Mistik Müzik Festivali Logosunun da yenilendiğini kaydetti. 14. Mistik Müzik Festivali 22-30 Eylül tarihleri arasında Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.