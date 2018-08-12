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12 Ağustos 2018 13:19

15 kilometrelik Ereğli-İvriz yolu hizmete açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli ilçesi ile doğal güzellikleriyle büyük ilgi gören İvriz Mahallesi arasındaki 15 kilometrelik yolu tamamlayarak hizmete açtı.

15 kilometrelik Ereğli-İvriz yolu hizmete açıldı

12 Ağustos 2018 13:19


Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Büyükşehir Yasası sonrası hizmet ağını 31 ilçe ve bin 200 yerleşim birimine çıkarması ile birlikte Konya’nın dört bir yanı 4,5 yılda çok önemli yatırımlar aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası yapılan yatırımlarla ilçelerin standardının merkez kalitesine yükselmesi için çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda özellikle prestij cadde ve mahalle yolu yatırımlarına önem verdiklerini dile getirdi.


Ereğli İlçesi ile doğal ve tarihi güzellikleriyle büyük ilgi gören İvriz Mahallesi arasındaki yolun tamamlanarak hizmete girdiğini kaydeden Altay, 15 kilometrelik yolun 8 metre genişliğinde olduğunu ve yapımında toplam 35 bin ton asfalt kullandıklarını ifade etti. İvriz Yolu ile Yıldızlı Mahallesi arasındaki bin 200 metrelik yolu da bitirerek hizmete açtıklarını belirten Başkan Altay, “7 metre genişliğindeki bu yol için de 2 bin 200 ton asfalt kullandık. 31 ilçede mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.




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