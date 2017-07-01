15 Temmuz konulu karikatür yarışması sonuçlandı

Eser sahiplerinin ödülleri 15 Temmuz Cumartesi günü takdim edilecek.

15 Temmuz 2016’daki ihanetin unutulmaması, darbe girişimine karşı halkın direnişinin hafızalarda yer etmesi, şehitlere ve gazilere vefa maksadıyla düzenlenen yarışmada eserler 6 Mart - 19 Haziran tarihleri arasında teslim edildi. Yüzlerce karikatürün gönderildiği yarışmada jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucu 100 eser seçilerek ilk üçe girenler ve Jüri Özel Ödülüne layık görülen eserler belirlendi. Değerlendirme sonucunda birinciliğe Batuhan Çetin, ikinciliğe Çağrı Fatih Cebeci, üçüncülüğe Cemil Safitürk, Jüri Özel Ödülüne ise Ayşenur Palabıyık’ın eserleri layık görüldü.

Birincilik kazanan karikatüre 5 bin, ikinciye 3 bin 500, üçüncüye 2 bin ve Jüri Özel ödülüne layık görülen esere de bin lira ödül verilecek. Dereceye giren eser sahiplerinin ödülleri 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapılacak törenle takdim edilecek.