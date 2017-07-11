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11 Temmuz 2017 16:46

15 Temmuz şehidi Kiremitci mezarı başında anıldı

15 Temmuz’un yıldönümünde Konya’nın Seydişehir ilçesinde ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi.

15 Temmuz şehidi Kiremitci mezarı başında anıldı

11 Temmuz 2017 16:46


15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Hareket Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitci’nin mezarı ziyaret edildi. Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duadan sonra, şehit Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitci’nin babası Hüseyin Kiremitci, 15 Temmuz’da milletin topyekun sokaklara inerek hain darbe girişimine fırsat vermediğini belirterek, “Allah bir daha böyle bir darbe girişimini ülkemize, milletimize göstermesin. Türkiye, ikinci kez Çanakkale’yi geçilmez kıldı. Nasıl ki Çanakkale’de 250 bin şehit vererek geçilmez kıldıysak o gece de 249 şehidimiz ikinci kez ’Çanakkale geçilmez’ dedirtti. Çanakkale’de düşman belliydi ama 15 Temmuz’da bizden görünen, Müslüman bilinen ihanet odakları iş başındaydı. İhanetin, Müslüman görünümlü kişilerden gelmesi bizi daha çok yıktı. Türkiye birçok terör örgütleriyle mücadele ediyor. Tek vücut olalım, bir olalım, tehlikenin farkına varalım, kanlar akmasın, Muhsinler ölmesin" dedi.


Programa, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Garnizon Komutanı Üsteğmen Fırat Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.




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