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09 Temmuz 2018 10:32

15 Temmuz şehitleri için yola çıktılar

Konya MTB ve Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, 15 Temmuz şehitlerini anmak için Konya’dan İstanbul’a doğru yola çıktı.

15 Temmuz şehitleri için yola çıktılar

09 Temmuz 2018 10:32


Milli iradenin yazıldığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yıl dönümünde şehitlerimizi anmak için Konya MTB ve Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu düzenlendi. Konya MTB ve Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Grup Temsilcisi ve Araştırma Görevlisi İsmail Tarhan, 15 Temmuz Zaferi’ni unutturmayacaklarını belirterek 10 kişilik grubun İstanbul’a 7 günde varmasının planlandığını söyledi. Bisiklet turuna katılan ve Konya MTB ile Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğunu uğurlayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeyi gençliğe emanet ederken ne kadar isabetli bir söylemde bulunduğunu bugün müşahede ederek yaşıyoruz. Özellikle 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra depolitize edilen gençliğin kendinden başka hiçbir şey düşünmediği, ülkenin umurunda olmadığı sözleri bir hayli dile getirilmişti. Ama 15 Temmuz’da kalkışılan hain darbe girişiminden sonra gördük ki en önde gençlerimiz yürüyor. Bu ülke için gereken her şeyi yapmaya ve canlarını feda etmeye hazır olduklarını gördük. Bu sene kalkışmanın 2’inci senesi ve halen gençlerimizin bu hassasiyeti gösteriyor olması da bizleri mutlu ediyor. Geleceğe ait ümitlerimizi canlı tutmamızı sağlıyor. Bu çerçevede öğrencilerimizin, 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde yaklaşık 7 günlük bir bisiklet turuyla Rektörlüğümüzün önünden hareket ederek 14 Temmuz akşamı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde hazır olacaklar ve olaya karşı gösterilen hassasiyeti dile getirip ertesi gün 15 Temmuz sabahı itibariyle de Konya’ya geri dönecekler. Allah kazasız belasız bir yolculuk nasip etsin. Ayaklarına güç kuvvet versin. Bisikletlerinin lastiğine taş değmesin ve inşallah gönderdiğimiz gibi sağ salim geri dönerler. Gösterdikleri bu hassasiyetten dolayı gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşların ardından Rektör Şahin, Konya MTB ve Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğu’nu dualar ve iyi dileklerle uğurladı. Tur, Selçuk üniversitesi Rektörlüğü önünden başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sona erecek.




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