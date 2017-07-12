15 Temmuz ve Çanakkale müze otobüsleri Seydişehir’de

Seydişehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü anma programı kapsamında otobüsler iki gün Seydişehirlilerin ziyaretine açık olacak.

Özel dizayn edilerek müze haline getirilen otobüsün içinde Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz darbe gecesi yaşanan saldırı anından alınan kesitler yer alıyor. Müzede sergilenen eserler arasında savaş zamanından kalan mermiler, kıyafetler, mektuplar yer alıyor. Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimine ait fotoğraf ve modelleri ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Gelecek nesillerimize tarih bilincini aşılamak ve yaşatmak amacıyla gezici müze otobüslerimizi 15 Temmuz Milli İrade Meydanımızda vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Çanakkale gezici tırımız Çanakkale’ye gitme imkanı bulamayanlar için, ziyaret edilmesi iyi bir fırsattır. 15 Temmuz müze otobüsümüz ise fotoğraf kareleri ile o anın kesitlerini anlatarak nasıl bir ihanet gerçekleştirildiğini gözler önüne sermektedir” dedi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan Çanakkale Savaşları ve Sarıkamış Harekat Müzesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Kurutuluş Müzesini ücretsiz olarak gezileceği bildirildi.