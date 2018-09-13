15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başlıyor

Bu sene 15'ncisi yapılacak olan Konya Mistik Müzik Festivali 20 Eylül'de başlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Mevlana Hazretleri'nin 841. Doğum Yıldönümü Etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan ve 20 Eylül'de başlayacak olan 15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Birkaç yıl önce dünyadaki büyük kültür ve müzik lobilerinin dünyanın en önemli mistik müzik festivallerinden biri olarak tescil ettiği Konya Mistik Müzik Festivali, artık dünyanın hemen her yerinde bilinmekte, kendi alanındaki büyük organizasyonlarla yarışmaktadır. Bu yıl yine 20 Eylül'de başlayacak olan festival için dünyadan ve Türkiye'den bize ulaşan rezervasyon bilgileri doğrultusunda festivalin bu yıl da dolu dolu geçeceği öngörülmektedir. Dünyanın farklı coğrafyalarından, bugüne kadar 47 ülkeden 133 grup ile 715 sanatçının katıldığı festivalin 15. yılında İslam coğrafyasının en batısı ile en doğusundan ekipler ve sanatçılar bizimle birlikte olacaktır. Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Lübnan, Fas ve İspanya'dan topluluk ve sanatçılar katılacaktır” dedi.

20 Eylül günü saat 20.30'da başlayacak olan Konya Mistik Müzik Festivali, 30 Eylül günü kapanış programıyla sona erecek.