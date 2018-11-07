18. Uluslararası Kısa-Ca Öğrenci Filmleri Festivali başladı

Uluslararası Kısa-Ca Öğrenci Filmleri Festivali” başladı.

Festival, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Vsevolod Kuzmin'nin piyano resitaliyle başladı.

Programın açılış töreninde konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, bu hafta hem tiyatro hem de festival olmak üzere iki anlamlı etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ülkemizdeki temel sorunlardan birisini Almanlar şöyle dile getiriyor, ‘Türk gibi başla, Alman gibi bitir.' Biz hakikaten başlangıcı çok hızlı, net ve seri yaparız ama bu tür işlerin sonunu, devamını genelde getiremeyiz” dedi.

Kültürün gelişmesinde, aktarılmasında ve toplumlar arasında kültür dilinin oluşmasında sinema sanatının önemini vurgulayan Rektör Şahin, “Fakültemizin, eğitim alt yapısını üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi ulusal medyada başarılı kılan Türkiye'nin ilk üniversite televizyonunu ayakta canlı tutmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde radyomuzu aktif tutmaya çalışıyoruz ve bu tür faaliyetlere destekler veriyoruz. Bunlar öğrencilerimizin, yetişmesi, gelişmesi, deneyim ve tecrübe edinmesi içindir. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. TRT nezdinde yapılan birçok yarışmada ve Aydın Doğan Medya Grubu'nda alınan ödüller ile bugün burada 18'incisini düzenlediğimiz festivalimiz de bunun göstergesidir” diye konuştu.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Şahin, “Teşekkürün en büyüğü burada bulunan çok kıymetli sanatçılarımıza ait çünkü onlar bizim öğrencilerimizin idolleri, hedefleri ve kutup yıldızlarıdır” dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender ise, festivali 9 yıldır uluslararası düzeyde yaptıklarını belirterek, “Film festivalimize Türkiye'den ve dış ülkelerden toplamda 4 bin 300 eser başvuru yaptı. Bunlar fakültedeki arkadaşlarımız, tarafından öncelikle ön elemeye tabi tutuldu. Bunlardan 62 tanesi gösterime hak kazandı. Bu filmler kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde yarışacak. Öncelikle fakültemize her zaman destek olan rektörümüz Mustafa Şahin'e festivalimizin ana sponsoru olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne, Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne ve destek aldığımız tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başarı ödülleri sahiplerin buldu

Çalıkuşu filmiyle uluslararası film festivallerinde ve Uluslararası Altın Koza Film Festivali Belgesel Film Kategorisi'nde Jüri Özel ödülüne layık görülen yönetmen Esra Yıldırım adına ödülü filmin Görüntü Yönetmeni Eren Bektaş'a verildi. elçuk Üniversitesi 18. Uluslararası Kısa-Ca Öğrenci Filmleri Festivali'nin bu yıl ki başarı ödülleri ise protokol tarafından sanatçı Ayşe Tunaboylu, Mustafa Uzunyılmaz ve Can Kolukısa'ya takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı Rektör Şahin tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar'a ve festivale destek verenlere ve kuruluşlara protokol tarafından plaket verildi. Açılışın ardından İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen “Türk Sinemasından Portreler ve Film Afişleri” sergisinin açılışı yapıldı.

“Animasyon, belgesel, kurmaca ve deneysel” dalında yarışan ve dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri gerçekleştirilecek ödül töreninde verilecek. Bu yılın onur ödülü Cahit Berkay'a verilecek. Festival boyunca ulusal basın ve sanat camiasından; Ayşe Tunaboylu, Mustafa Uzunyılmaz, Can Kolukısa, Tümay Özokur, Burak Demir, Zeynep Çamcı, Ahu Türkpençe, Fatih Doğan, Meltem Yılmazkaya, Barış Hayta, Levent Kurumlu, Ümit Ünal, Mutlu Ulusoy ve Elif Tümen gibi isimlerin katımlılarıyla atölye çalışmaları, söyleşiler, afiş ve fotoğraf sergileri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Kültür Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, sanatçılar Ayşe Tunaboylu, Mustafa Uzunyılmaz, Can Kolukısa, dekanlar, yüksekoukul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.