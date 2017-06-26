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26 Haziran 2017 20:47

18 yaşındaki suç makinesi tutuklandı

Konya’da duruşmaya götürüldüğü sırada adliye bahçesinden kaçtıktan sonra gasp olayına karışınca yakalanan 63 suçtan kaydı bulunan 18 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 yaşındaki suç makinesi tutuklandı

26 Haziran 2017 20:47


Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce 4 adet hırsızlık, 7 adet yağma ve çok sayıda kavga olayına karıştıktan sonra tutuklanan Bayram D. (18), geçtiğimiz Salı günü duruşmaya götürüldüğü esnada adliye bahçesinde jandarmanın elinden kurtularak kaçmıştı. 63 suçtan suç kaydı bulunan Bayram D., merkez Meram ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmed Hadi Menefihi’nin cep telefonunu gasp ettiği belirlendi. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği 18 yaşındaki Bayram D.’yi Kültür Park’ta yaşanan kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Bayram D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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