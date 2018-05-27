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27 Mayıs 2018 15:06

1.Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji İş Fikri Çalıştayı NEÜ’de yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) I.

1.Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji İş Fikri Çalıştayı NEÜ’de yapıldı

27 Mayıs 2018 15:06

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji İş Fikri Çalıştayı gerçekleştirildi.


Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan NEÜ Biyoteknoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yöntem çalıştayın bilim dünyasına katkı sağlamasını temenni ederek destek veren herkese teşekkür etti. InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı ise çalıştayın moderatörlüğünü yaptı. Gençlere girişimcilik anlamında yol gösterici olmak gerektiğini söyleyen Botsalı, “Yeni dünya markaları üretmeleri için gençleri motive etmeliyiz. Onları desteklemeliyiz. Nitelikli, bir şeyi başarabilen, büyük işletmelerde çalışacak gençler yetiştirmeliyiz. Yarının girişimcileri bugün üniversitedeler. Önümüzdeki dönemler için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.


NEÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Martin, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Eşref Hakkı, SÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Dinç, SÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Hakkı ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Coşkun’un sunumlarının ardından çalıştay sona erdi.




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