25 ilçede Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimleri başladı

Konya genelinde 8-16 yaş arası öğrencilerin yaz tatillerini en verimli şekilde iyi değerlendirmeleri, eğlenerek öğrenmeleri için düzenlenen Genç KOMEK Yaz Okulu 17 binden fazla öğrenci ile bu yılki eğitimlerini başlattı. Konya merkezde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in katılımı ile yapılan yeni eğitim öğretim yılı açılışı, ilçelerde ise İlçe Kaymakamları ve İlçe Belediye Başkanları ve Hal Eğitim Müdürlerinin katıldığı programlarla yapıldı. İlçelerde KOMEK ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde (ASEM) düzenlenen programlarda öğrencilerin coşkusu ve heyecanı dikkat çekti. Öğrencilerin “Dinimiz ve Değerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” başlıklarında eğitimleri ile milli ve manevi değerleri öğrenerek spor ve sanat açısından gelişmelerine katkı sağlayacak Genç KOMEK Yaz Okulunda özellikle yüzme saatleri büyük sevince sahne oluyor. İlçelerdeki öğrenciler yüzme saatlerinde Karapınar, Ereğli, Akşehir, Ilgın, Cihanbeyli, Çumra, Karapınar, Güneysınır, Tuzlukçu ve Sarayönü ilçelerindeki ASEM’leri, merkezdeki öğrenciler ise Büyükşehir Belediyesine ait havuzları kullanıyor. 8 hafta sürecek Genç KOMEK Yaz Okulunda günde 3 saat Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler, geri kalan 2 saatte de spor ve sanat eğitimleri verilecek. Öğrenciler, şehir turları, doğa kampları, tarih bilinci çalışmaları, adabı muaşeret ve edepli yaşama dersleri, pratik dikiş teknikleri, ebru, el sanatları, mutfak kullanım bilgileri, yüzme, masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol, atletizm, satranç gibi sporlarla dolu dolu bir yaz geçirecek.