27. dönem Konya milletvekilleri mazbatalarını aldı

dönem Milletvekili Seçimleri’nin ardından meclise giren Konya milletvekilleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Konya Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen mazbata törenine, 27. dönem AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez, MHP milletvekilli Esin Kara, CHP milletvekilleri Abdullatif Şener, Abdülkadir Karaduman ile İYİ Parti milletvekili Fahrettin Yokuş ile protokol mensupları katıldı. Milletvekilleri tek tek mazbatalarını aldıktan sonra birlikte fotoğraf çektirdi. Milletvekili seçilen AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı’nın mazbatasını Konya İl Başkanı Hasan Angı alırken, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın mazbatasını ise MHP İl Başkanı Murat Çiçek aldı.

"Seçmene asla sorumluluk yüklemedik"

Mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya’yı 15 milletvekili ile temsil etmeyi hedeflediklerini ve seçmene asla sorumluluk yüklemediklerini ifade etti. Sorgun, “Elbette gönlümüz arzu ederdi ki en yüksek oranda temsil edilelim. 15 milletvekili ile AK Parti olarak Ankara’ya gidelim en yüksek oranları alalım. Ama Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz asla bu zamana kadar bir mazeret üretmedik. Seçmene asla sorumluluk yüklemedik. Biz acaba neleri eksik bıraktık biz ona baktık her zaman seçmenin verdiği mesajı en güzel şekilde alan parti yine AK Parti’dir. Bu nedenden dolayı 16 yıldır iktidarda. Yine dün olduğu gibi bugünde bunları biz hem kendi aramızda il ölçeğinde hem de yarın yapacağımız MYK ve MKYK’da partinin üst kurulları yarın öğleden sonra toplanıyor. Orada da bu toplantılar yapılacaktır. Artık bu saatten sonra seçim bitmiştir. Bunun sonuçlarından yeni heyecanlar, yeni çalışmalar yeni projeler üretmemiz gerekiyor. Konya’nın ve ülkemizin projeleri takibi yine AK Partili kadroların elinde artık mecliste de AK Partili olarak güçlü bir temsil söz konusu” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise 27. dönem meclisinin hayırlı olmasını dileyerek, “Cenabı hak bu millet için bu memlekete için hayırlı hizmet yapmalarına vesile olsun inşallah biz kendilerine başarılar diliyoruz. Yeni bir 5 yıl Türkiye için çok önemli. Bir taraftan yeni hükümet sistemi bir taraftan da yasama organının güçlü yapısı. İnşallah çok daha büyük işlerin başarıldığı yeni bir şahlanış döneminin yaşandığı Türkiye’yi hep birlikte önümüzde ki dönem göreceğiz inşallah. Ben tüm milletvekillerimize hayırlı olsun diyorum” dedi.