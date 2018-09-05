3. Alaeddin Keykubat’ın temsili beratı Söğüt’e gönderildi

Alâeddin Keykubat’ın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e berat göndermesi, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından temsili olarak 720 yıl sonra yeniden canlandırıldı. Konya’dan yol çıkan berat, 8 Eylül’de Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nde törenle teslim alınacak.

Konya Valisi Yakup Canbolat, amaçlarının Konya’nın tanıtılması ve tarihin yaşatılması olduğuna vurgu yaparken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya, 1071’de başlayan Anadolu yolculuğunun merkezindedir. Anadolu çınarının kökü de Konya’dadır” ifadelerini kullandı.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Alâeddin Keykubat tarafından Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e berat gönderilmesiyle ilgili temsili program düzenledi. Alâeddin Keykubat’ın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e berat göndermesi, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından temsili olarak 720 yıl sonra yeniden canlandırıldı. Sırçalı Medrese’de Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Anadolu Selçuklu Devleti ile Osmanlı Beyliği arasındaki ilişkiyi anlatan bir sunum yaptı. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Derneği Başkanı Seyit Küçükbezirci, tarihi bir gün yaşadıklarını kaydederek Vali Canbolat ve Başkan Altay’a teşekkür etti.

“Konya’yı tanıtmak ve tarimizi yaşatmak amacındayız”

Konya Valisi Yakup Canbolat, 720 yıl önce Konya’dan Söğüt’e gönderilen Beylik Beratının öneminin yeniden hatırlatılması amacıyla böyle bir programı düzenlediklerini belirterek, “İlimizin tanıtılması ve tarihimizin yaşatılması adına yapılan bu program ile dönemin Anadolu Selçuklu Devleti’nin hükümdarı 3. Alâeddin Keykubat’ın bugün temsili olarak gönderdiğimiz bu beylik beratı, 8 Eylül Cumartesi günü Söğüt ilçesinde 737’ncisi düzenlenecek Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri kapsamında törenle Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’yi temsilen Bilecik Valimize teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

“Anadolu çınarının kökü Konya’da”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Selçuklulara uzun bir süre başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında 1071’de başlayan Anadolu yolculuğunun merkezinde olan Konya’nın Anadolu çınarının kökünü barındırdığını belirtti. Başkan Altay, “Bugün yaptığımız şey, yüzyıllar önce ecdadımızın hep ifade ettiği ‘Devlet, ebet müddet’ söyleminin bir gerçeğini tekrarlamak. Selçuklular çok önemli bir medeniyet ve Anadolu’da çok da zor zamanlar geçirmişler. Buna rağmen Anadolu’yu medrese, han, hamam ve camilerle adeta bir Müslüman yurdu haline getirmişler. Kendilerinden sonra devletin devamı için Osmanlı’ya gönderdikleri sancakla da Anadolu’nun bir Türk yurdu haline gelmesini sağlayan bu medeniyet, devamında önemli bir işarette bulunmuş. Bu beylik sancağı ile ortaya çıkan medeniyet, 600 yıl boyunca tüm dünyada huzur ikliminin oluşmasına vesile olmuş. Konyalılar ve Selçuklu Medeniyetinin ev sahibi şehir olarak bugün sancağı Konya’dan Söğüt’e hep birlikte gönderiyoruz. Bu herkese nasip olmaz” dedi.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından berat gönderme temsili gerçekleştirildi. 3. Alâeddin Keykubad’ın Osman Bey’e gönderdiği berat, Söğüt’te Kutsal Eşyalar olarak kabul edildi ve Türkmenler tarafından uzun süre ziyaret edildi. Beratın 1880’de yazılmış el yazması bir kitaptan kopyalanan nüshası, Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Müzesi’nde muhafaza ediliyor.