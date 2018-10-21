3 yılda 29 sokak kedisini sahiplenerek bakımını üstlendi

KONYA (İHA) – Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi 3 yıldan beri sokakta bulduğu 29 kediyi sahiplendi.

Yaklaşık 3 yıl önce soğukta bulduğu sokak kedisini evine alan, isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, daha sonrasında diğer sokak kedilerini de sahiplenerek bakmaya başladı. Kedileri evine getiren ve bütün bakımlarını yapan vatandaş, veterinere götürüp aşılarını da yaptırıyor, kargo ile sipariş ettiği mamalarla ve ilçedeki kasaplardan aldığı çeşitli ürünlerle kedileri besliyor. Bazı kedilerin ise yemek saati yaklaştığında mırıldandığını söyleyen hayvansever vatandaş, “Bundan böyle kedilerle bir aile gibi yaşamaya alıştık. Yaşadıkları damın kapı altını girip çıkacak şekilde kestim. Oradan içeri girip çıkıyorlar. Kediler kendi aralarında hiç kavga etmezler. Çok akıllı hayvanlar. Kedilerin gıda ve yemek ihtiyaçları için yardımcı olanlara da teşekkür ediyorum” dedi.