35 ülkeden gelen öğrenciler Bilim Merkezinde buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, program öncesi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve katılımcılarla birlikte Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezindeki Temel Adımlar Sergisi, Vücudumuz ve Biz Sergisi, Dünyamız ve Biz Sergisi, Yeni Ufuklar Sergisi, Uzay ve Gökbilim Sergisinde incelemelerde bulundu. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Anadolu’da medeniyetin baş şehirlerinden birisidir. Şu anda da Selçuklu Medeniyetinin başkentinde bulunuyorsunuz. Ama insanlığın Konya’daki tarihi çok daha eski. Bundan 10 bin yıl önce Çatalhöyük’teki UNESCO dünya mirası listesinde yer alan yerleşim yerinin bulunduğu coğrafyada bulunuyorsunuz. Burası bir tarım, sanayi ve turizm şehridir. En önemlisi de Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin şehridir. Hazreti Mevlana’nın kitaplarını okumayı ihmal etmeyin. Çünkü günümüzün en çok ihtiyacı olan dostluk, kardeşlik ve hoşgörünün başkentinde bulunuyorsunuz” dedi.

“Dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu dostluk kardeşlik ve hoşgörüyü tanıtma fırsatınız olacak”

Başkan Altay, projeye katılan öğrencilerin Türkçe öğreneceğini, bu sayede de dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu sevgi, barış ve hoşgörüyü dünyaya yayma fırsatı bulduğunun altını çizerek, “Siz çok özel insanlarsınız. Çünkü Türkçe öğrenmeye niyet etmişsiniz. Sizler Türkçe öğrenerek aslında dünyanın en çok ihtiyacı olan şeyi öğreniyorsunuz. Dostluğu, kardeşliği ve hoşgörüyü tüm dünyaya tanıtma fırsatı olacak. Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizleri Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah yaşam öykünüzde Konya, sizler için iyi bir hatıra ve tekrar gelmeniz için bir neden olur. Çünkü Konya gerçekten görülmeye ve yaşanmaya değer bir şehir. Bizler de şehrimizi güzelleştirmek için birçok etkinlikler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de Bilim” paneli de düzenlendi

8. Türkoloji Yaz Okulu Öğrencileri Konya Bilim Merkezi Buluşması kapsamında “Türkiye’de Bilim” konulu bir de panel düzenlendi. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Baran’ın moderatörlüğündeki panele, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal TÜBİTAK’I anlattı

Panelde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, misafir öğrencilere TÜBİTAK’ı anlattı. Mandal, “Hem bilim adamı yetiştirilmesinde hem de bilimin toplumla etkileşiminin sağlanmasında destek oluyoruz. 2017 yılı itibariyle sağladığımız destek miktarı 1,6 milyar lira. Yani Türkiye’de araştırma yapılması, araştırmanın değer zincirine dönüşmesi ve toplumsal faydaya dönüşmesi için destek olunuyor. 5 bin çalışanımız var. 20 farklı enstitümüz var. 4 farklı şehir ve 10 yerleşim yerinde bulunuyoruz” diye konuştu.

“Amacımız bilimsel gelişme ve verileri dünya ile paylaşmak”

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de panelde Yunus Emre Enstitüsünün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra dünyanın tamamında hayata geçirdikleri Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi’ni anlattı. Ateş, “Geçtiğimiz yıl dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi din, ırk veya etnik kimlikten olursa olsun ortak bir insanlık hedefini ve onun mutluluğunu önceleyen TABİP adlı bir proje başlattık. Amacımız, Türkiye’deki bilimsel gelişmeleri tüm dünya ile dünyadaki bütün bilimsel verileri de Türkiye ile buluşturmak” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız da bilim dünyasındaki son gelişmeler ve toplumsal etkileşimi konularındaki bilgi birikimlerini konuklarla paylaştı. Programa Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, üniversitelerin TÖMER bünyesinde çalışan rehber öğretmenleri, Konya Bilim Merkezi ve Yunus Emre Enstitü çalışanları ile Türkçe Yaz Okulunun öğrencileri katıldı.