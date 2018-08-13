44 milyon lira üreticinin hesabına yatırılıyor

Ş., Kurban Bayramı öncesi 44 milyon 163 bin liralık iki avans ödemesinin pancar üreticisinin banka hesaplarına 14 Ağustos Salı gününden itibaren yatırılacağını duyurdu.

Ş.’den yapılan açıklamada, üreticinin desteklenmeye devam edildiği duyurularak, “14 Ağustos 2018 Salı günü üreticilerin hesabına yatırılacak toplam 44 milyon 163 bin TL’lik iki (Sulama ve Bayram Avansı) nakdi avans ile birlikte Konya Şeker’in 2018-19 kampanya döneminde ödediği ayni ve nakdi avansın toplam tutarı da 245 milyon 225 bin lirayı aşmış oldu. Konya Şeker, Recep Konuk liderliğinde sürdürdüğü üreticiyi her hal ve şartta destekleme politikasını ekonomide özellikle manüplatif sebeplerle oluşan kur hareketlerinden kaynaklanan sert dalgalanmalar yaşanmasına rağmen bu sene de kesintisiz bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Yaklaşık 10 ay boyunca üreticilere düzenli bir şekilde avans ödemesi yapan ve pancar bedellerini zamanından önce ödeyen Konya Şeker, bu sistemle sadece üreticiye değil, bölge ekonomisine de önemli oranda katkı sağlıyor. Konya Şeker tarlaya, ağıla, harmana olduğu kadar çarşı pazara da sıcak para girişi sağlayarak ekonominin canlı kalmasına imkân tanıyor” denildi.

“Her zaman üreticinin yanındayız”

Avans ödemesiyle ilgili açıklama yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, üreticiyi sözde değil, özde destekleyen Konya Şeker’in sanayi ile ticaretteki başarılarıyla elde ettiği ekonomik güç sayesinde yıl boyunca çiftçinin yanında olduğunu vurguladı. Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de nakdi olarak çiftçiye verilen Sulama Avansı ile Bayram Avansını birleştirerek çiftçinin eli rahat, gönlü huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak istediklerini ifade eden Recep Konuk, "Ekonominin konjonktürel etkilerinden, genel manada finansal sıkışıklıklardan, bürokratik süreçlerden üreticinin üretim faaliyetinin olumsuz etkilenmemesi için Konya Şeker çok önemli bir işlev üstlenmiştir. Konya Ovasında üretimin kesintisiz sürmesi için bir yandan sanayi yatırımları gerçekleştirip üreticinin ürününü katma değerli hale getirerek, tarımsal üretim hacminin katlanarak büyümesini sağlarken, diğer taraftan üretimin tüm safhalarında üreticiye destek olmaktadır. Bunlarla birlikte Konya Şeker, yaptığı katma değerli üretim ve gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisinin büyümesine de ciddi rakamlara ulaşan katkı sağlamaktadır" dedi.

“Üretim milli bir davadır”

Üretimin sürmesi ve çiftçinin desteklenmesi adına her türlü adımı atmaktan çekinmeyen Konya Şeker’in, nitelikli ürün üretirken, bu ürünleri bütün dünya pazarına yüz akıyla sürerek bölgenin bir gıda merkezine dönüşmesi için de lokomotiflik yaptığını belirten Başkan Recep Konuk, “Konya Şeker olarak biz her şart ve durumda şunu çok iyi biliyoruz, üretimin çarkları durmamalıdır, üretim milli bir davadır, üretim bu topraklara, vatanımıza olan sadakatimiz, insanlarımıza olan bağlılığımız, ecdadımıza olan borcumuz, bizden sonraki nesillere karşı yükümlülüğümüzdür. İşte bu bilinçle hareket ediyor, üretmeye ve üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Bu yıl itibariyle tarlaların tohum için hazırlanmaya başlandığı günden bu yana geçen yaklaşık 6 aylık kısa sürede biz üreticimize ayni ve nakdi avans ödemelerimizle toplamda 245 milyon 225 bin TL’yi aşan destek verdik. Biz var günde de, dar günde de aynı yerimizde üreticimizin yanındayız. Çünkü bizim için öncelik üretimdir, üreticidir. Bu dar günlerde yaptığımız destek daha da kıymetlidir. Çünkü, Konya Ovasında çarkların dönmesini sağlıyoruz, Konya’nın çarşısına pazarına bayramın erkenden gelmesine vesile oluyoruz" diye konuştu.

“Üretici, bayramları maddi kaygılardan uzak karşılamalı”

Konya Şeker’in iş planlamasında birinci önceliğinin çiftçiye ve üretime yapılacak destekler olduğunu, her işin ondan sonra geldiğini hatırlatan Başkan Recep Konuk, “Kurumları kurum yapan, kurumları köklü kurum haline getiren, ayakta tutan gelenekleridir, yaklaşımlarıdır, tutum ve tavırlarıdır, insanlarla kurduğu gönül bağlarıdır, gönüllerde edindiği yerdir. Konya Şeker, üreticisi ile bir bütün olmuş, üreticisinin sevinci ile sevinen, derdi ile dertlenen, üreticinin derdini kendi derdi kabul eden, üreticinin dertlenmemesi için yükü omuzlayan bir üretici kuruluşudur. Konya Şeker gelenekleri olan, gelenekselleştirdiği uygulamalara sahip çıkan bir kurumdur. Bunlardan biri de Bayram Avansıdır. Bayram Avansı bu kurumun durduğu yerin göstergesidir. O yer, çiftçinin yanıdır. Bayramlar bizim inanç iklimimizin en özel ve özellikli günleridir. Bu özel günlerde herkes, kapısını çalanı gönlünce ağırlamalı, bayram sevincini coşkuyla yaşamalıdır. Bu sene hem bayram sevinci artsın, hem de tarlada üreticimiz sıkıntı yaşamasın diye her yıl Ağustos Ayında periyodik olarak verdiğimiz Sulama Avans ile Bayram Avansını birleştirdik ve bu avansları Bayramdan günlerce önce üreticimize tek seferde ödedik. Niye? Üreticimiz Bayramı eli rahat, gönlü ve kafası huzurlu karşılasın, hiçbir üreticimiz Bayram öncesi maddi imkânsızlıklar nedeniyle huzursuzluk, burukluk yaşamasın diye. Malum, çitçi ücretliler gibi, memurlar gibi düzenli gelire sahip değildir. Yani bayram, elinin darda olduğu güne de, bolda olduğu güne de gelebilir. O nedenle biz eli darda olan çiftçilerimizin bayramda gönüllerinin de daralmaması için üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu artık bir Konya Şeker geleneğidir ve bundan geri dönüş mümkün değildir. Bu kurum, eli darda olan kardeşlerimizin bayramlarda gönüllerinin de daralmasına müsaade etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Bu topraklardaki herkes gibi üreticinin de bayramları kaygıdan, hele hele maddi kaygılardan uzak karşılamaya hakkı var” şeklinde konuştu.

“Üreticimizin boynunun bükülmesine izin veremeyiz”

Bu ülkenin en muteber insanları olan üreticilerin maddi imkânsızlıklar nedeniyle kurban ibadetini yerine getirememe gibi bir endişeye kapılmasına Konya Şeker’in müsaade etmeyeceğini vurgulayan Başkan Konuk, “Biz üreticimizin, evlatlarının karşısında boynunun bükülmesine izin veremeyiz. Bizim çiftçilerimizin çocukları da herkesin çocukları kadar kıymetli ve onlar da bayramlarda sevinmeyi hak ediyor. Çünkü çok çalışıyor, çok üretiyor ve bu ülkeye herkesten çok değer katıyorlar. Konya Şeker için üreticilerimizin yüzündeki tebessüm ile onların evlatlarının yaşadığı bayram coşkusu ve üreticilerimizin hanelerinde bayramların bayram gibi geçmesi her türlü ticari başarıdan, binlerce fabrikadan daha kıymetlidir. On binlerin yüzündeki gülümseme, on binlerce hanedeki huzur her şeyden değerlidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da üreticimize sunduğumuz desteğin hem üreticilerimizin hem de ailelerinin bayram sevincine coşku katmasını, derde derman olmasını, yüce Allah’ın sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara hepimizi eriştirmesini temenni ediyor, tüm üreticilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.