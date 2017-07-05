58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği başladı

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği resmi açılış töreni, Nasreddin Hoca Türbesi önündeki meydanda yapıldı.

Şenliklerin başlangıcı temsili Nasreddin Hoca’nın, adını taşıyan müzeye gidilerek etkinliklere davet edilmesiyle başladı. Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde başlayan etkinlikler kapsamında müze önüne gelen protokol üyeleri, temsili Nasreddin Hoca Ahmet Yenilmez’i etkinliklere davet etti. Çömezleri ile birlikte müzeden çıkan temsili Nasreddin Hoca yaptığı konuşmada, "Beni hep gülüşle, kahkahayla anarlar. Kahkahaların zalimlerin nidasıdır. Gülüş, gülmek; edebimizde pek hoş karşılanmaz. Asıl olan tebessümdür. Tebessüm insanın içindeki güzelliğin resmini yüze nakşeder. Duydum ki; kan, gözyaşı, zulüm dünyaya hüküm kılmaya çalışır. Sürekli ağlayan, sürekli gözyaşı döken mazlumlar çoğalmış. Garipler gurabalar çoğalmış. Oysa biz istiyoruz ki; o ağlayan yetimlerin, gariplerin, gurabaların yüzüne tebessüm nakşedilsin" dedi

Akşehir Gölü’ne maya çalındı

Konuşmanın ardından temsili Nasreddin Hoca kapının önünde kendisini bekleyen eşeğine ters binerek maya çalmak üzere kortej eşliğinde Akşehir Gölü’ne gitti.

Nasreddin Hoca ve törene katılan protokolün Akşehir Gölüne yoğurt mayalaması ve balık bırakmasının ardından resmi açılış törenine geçildi. Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki resmi açılış törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mahmut Sami Şahin, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl ve İlçe Protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bulunduğu coğrafyaya sığmamış, ünü sınırlarımızı aşmış olan Nasreddin Hoca, kıssalarında verdiği hikmet dolu mesajlarla, yaşadığı dönemi de aşarak, bu günümüzü aydınlatmış, geleceğe de ışık olmaya devam edecek önemli bir şahsiyettir. Nasreddin Hoca bu ülkeye, zekayı, nükteyi ve eleştirmeyi, Mevlana hoşgörüyü ve insanın içindeki cevheri, Yunus Emre, aşkın insanı Allaha götüren bir duygu olduğunu dile getirmiştir. Bu değerler sayesindedir ki; Anadolu bugün, hoşgörünün, sevginin ve merhametin merkezi haline gelmiştir” dedi.

Nasreddin Hoca Dünyanın güler yüzlüdür

Nasreddin Hoca’nın dünyanın güler yüzü olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya, “Nasreddin Hoca’mız dünyanın güler yüzüdür. Güler yüz, iyimser bir ruh halinin yanı sıra, keskin zeka ve nüktedanlığın işaretidir. Toplumda beğenilmeyen, yanlış olan, düzeni bozan her şey, Hoca’mızın fıkralarında, altında derin anlamların gizlendiği mesajlar olarak verilir. Aynı zamanda Nasreddin Hoca’mız, Türk zekasını, Türk mizahını ve dünya görüşünü yansıtan bir halk filozofudur. Nasreddin Hoca’mız gerek hocalığı, kadılığı, gerekse Anadolu halkının zor günlerinde, insanlara aşıladığı umut ve yaşama sevinciyle; kanaat önderi olmuştur” diye konuştu.

“Nasreddin Hoca’nın Türbesi Akşehir’dedir”

Nasreddin Hoca’nın Akşehir’de yaşayıp, türbesinin de Akşehir’de olduğunun altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Nasreddin Hoca’mız Anadolu’da Sivrihisar’da doğmuş, Akşehir’de yaşamış, o dillerden dillere aktarılan fıkraları, Akşehir’de söylemiş, Akşehir’de vefat etmiş ve türbesi de Akşehir’dedir. Türbe en son 1905 yılında Padişah Sultan Abdülhamid Han’ın emriyle restore edilmiş ve bugünkü halini almıştır” dedi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mahmut Sami Şahin, AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli’nin ardından bir konuşma yapan Konya Valisi Yakup Canpolat; Nasreddin Hoca’nın Akşehir ile bütünleştiğini söyleyerek, “Balkanlardan Orta Asya’ya kadar pek çok ülkede anlatılan Nasreddin Hoca fıkraları hem mizah yoluyla toplumsal konuları eleştirip çözümler önermesiyle hem de kardeşlik, barış iyimserlik mesajları taşımasıyla tüm insanlığa seslenmiştir" dedi.

“15 Temmuz tarihi tesadüf değildir”

Temsili Nasreddin Hoca’lık görevini üstlenen ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez de yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, “Çok büyük bir badire yaşadınız” dedi. 15 Temmuz tarihinin bir tesadüf olmadığını, çocukluğunda 15 Temmuz hikayesi dinleyerek büyüdüğünü söyleyen Temsili Nasreddin Hoca Yenilmez, “15 Temmuz 1099’da Kudüs; o mübarek belde, Haçlı ordularının çizmesi altında inim inim inlemeye başladı ve Haçlılar tarafından işgal edildi. Ama Elhamdülillah ki daha sonra kardeşimiz Selahattin Eyyübi tarafından tekrar İslam beldesi oldu” dedi.

“Kahkahanın bol olduğu dünyada mazlumların iniltisi duyulmaz”

Alandaki vatandaşlara seslenen Temsili Nasreddin Hoca Yenilmez, “Yüzlerinizi mahzun görüyorum, üzüntülü görüyorum. Şunu söylemek isterim, ben insanlara kahkaha attırmadım. Çünkü kahkaha zalimlerin sesidir ve kahkahanın bol olduğu dünyada mazlumların iniltisi duyulmaz. Ben güldürmedim de, gülmek ve güldürmek edebimizde hoş bilinmez. Benim bir tek gayem vardı, mahzun yüzlerde eşrefi mahlukatın iç güzelliğini yansıtan tebessüm oluşturarak biraz düşünmeyi sağlamaktı. Yüzlerinizden tebessüm eksik olmasın. Çağdaşlarım Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Velilerle tek ok atmadan, tek yay germeden bu topraklardan zalimleri biz tebessümlerimizle kovduk ve sizlere vatan olarak bıraktık. Tebessüm edin birbirinize ey kardeşlerim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili Nasreddin Hoca Ahmet Yenilmez’e Konya Valisi Yakup Canbolat tarafından ‘Altın Eşek Onur Ödülü’ verildi. Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda Akşehir Belediyesi Özel Ödülünü kazanan Ukraynalı Karikatürist Olena Tsuranova’ya Altın Eşek Ödülü verilirken, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, törene katılan protokole Nasreddin Hoca’nın eşeğe ters binmesinden esinlenerek hazırlanan tersine çalışan saat hediye etti.