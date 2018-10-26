6. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu başladı

Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Necmettin Erbakan Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve UNİKOP, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) ev sahipliğinde başladı. KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı yaptığı açılış konuşmasında, üniversiteleri farklı alanlarda destekleme gayreti gösterdiklerini söyleyerek sempozyumdan çıkan çözüm önerilerinin kendi rekabet güçlerini artıracağını kaydetti. Bölgede başlayan sürecin yaygınlaşarak ülkenin çoğu yerine ulaştığını söyleyen Bostancı, bu ortak çalışma kültürü için UNİKOP çatısı altındaki üniversitelere, akademisyenlere, idarecilere ve öğrencilerine teşekkür etti.

“Bize düşen çalışmak”

NEÜ Rektörü ve UNİKOP Dönem Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise konuşmasında, UNİKOP'un yeni eklenen üniversitelerle beraber genişlediğini ifade etti. Prof. Dr. Şeker, “Prof. Dr. Fuat Sezgin hocanın anısına 2019, Fuat Sezgin yılı ilan edilmişti. 2019 yılında UNİKOP bünyesinde bulunan üniversitelerle ortaklaşa çalışma yürüteceğiz. Merhum Necmettin Erbakan'ın yerli milli üretim, bağımsız ekonomi ve sanayi başlığı vizyonunun, ne kadar önemli olduğu bu günlerde daha iyi anlaşılmaktadır. Merhum Erbakan, ağır sanayi konusunda ülkenin ihtiyaçlarını öngörerek, sanayi temelli ihracatın ekonomik bağımsızlık için ne kadar gerekli olduğunu söylemişti. İnşallah önümüzdeki dönemde ekonomik bağımsızlığın gösterdiği dirençle daha iyi bir noktaya gideceğiz. Bunun için nitelikli insan gücümüzle, israf etmeden, daha fazla çalışıp üreterek mesafe kat etmemiz gerekiyor. Bölgesel kalkınmanın amacı da aslında budur. Bize çalışmak düşüyor başarılı bir sempozyum diliyorum” şeklinde konuştu. Hükümet tarafından kalkınmanın öncelendiğini kaydeden Şeker, Ankara'dan verilen desteğe de teşekkürlerini iletti.

Konya Valisi Yakup Canbolat da, üniversitelerin yalnızca eğitim faaliyetleri değil bölgesel analiz çalışmaları, bölgesel gelişme ve ulusal kalkınma noktasında yer almaları gerektiğinin altını çizdi. Bu çalışmalarla Konya ile birlikte bölgenin rekabet gücünün ve vatandaşların refah düzeyinin yükselmesini hedeflediklerini söyleyen Canbolat, 6 yıldır kalkınma sempozyumları düzenleyen UNİKOP'un varlığının önemine vurgu yaptı. Gençlerin de ülkeye sunacağı katkılarının önemine değinen Vali Canbolat, üniversitelerin işbirliği içinde çalışmalarına katkı sağlayacak bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“Konya iftiharla takip ettiğimiz şehirlerden biri”

Programın devamında İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Bölgesel Kalkınmanın Nedenleri ve Sonuçları başlıklı sunumunu yaptı. Alkin bölgesel kalkınma olgusundan, tarihinden ve bugünkü öneminden bahsederek, “Konya son dönemde iftiharla takip ettiğimiz şehirlerinden biri. Konya, küresel rekabetteki konumumuzu güçlendirecek başarılara imza attıkça, Türkiye'nin küresel rekabetteki gücünü de artırıyor. Bölgesel kalkınma boyutuna bakınca, Konya'nın kentsel yapıdaki başarısının önemine de vurgu yapmak lazım. Bölgesel kalkınmada etkili olabilmek için eldeki kaynakları verimli kullanacak stratejileri iyi yönetmeniz gerekiyor. Konya'nın bunu yapabildiğini görüyoruz. Kalkınma noktasında şehirlerin, bölge ekonomisine katkıları ve kent nüfusunun sürdürülebilirliği hususundaki becerileri önemli. Bölgesel kalkınma sürdürülebilirlik döngüsü üzerinden yürüyor. Ekonomi, kentleşme süreci, toplumsal çevre, kentsel alan, çevre ve teknoloji ile ilgili süreçlerin etkili yürütülmesi gerekiyor yine bu noktada Konya iyi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Bölgeler arası rekabetin temel kitrelerinden de bahseden Alkin, beşeri sermaye ve yaşam kalitesi noktasındaki çalışmalar, üretim ve ticaret becerisi, markalaşma beceresi ve yenilikçilik ile erişilebilirlik gibi maddelerin de önemine vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, Dijital Dönüşüm Nasıl Devam Etmeli başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Öztemel yaptığı sunumda, “Gidişat odur ki artık makineler sadece otomatik çalışmakla kalmayıp kendi kendine karar verecek hale gelecekler. Dijital dönüşüm dediğimiz şey otomasyonun ötesinde bir şeydir. Otonom sistemlerin yaygınlaştığı bir süreci kasteder. Eğer biz insanoğlu istersek, bu otonom makineler birbirine iş buyuracak, birbirine yardım edecek, sosyalleşebilecekler” dedi. Gelecekle ilgili öngörülerden bahseden Öztemel, birilerinin ve bir şeylerin bu dijital dönüşümü tetiklediğini ve bu şeyler hakimiyet altında tutulmazsa kaybedileceğini ifade etti. Yeni teknolojilerin kullanımı yarışında geri kalınmaması gerektiğinin altını çizen Öztemel, sempozyuma katkı sunabilmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

NEÜ Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Çağrı Çorlu'nun sunumuyla birlikte açılış sunumları tamamlandı. Daha sonra plaket takdiminin ardından sempozyumun açılış programı sona erdi.