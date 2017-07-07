63 yaşındaki adam elinde Türk bayrağıyla Ankara’ya yürüyor

Mart ayında, rüyasında gördüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’de bulunan mezarını ziyaret etmek için elinde Türk bayrağıyla memleketi Burdur’un Bucak ilçesinden yürüyerek yollara düşen 63 yaşındaki Osman Koç, şimdi de Beyşehir’den başlattığı yürüyüşle Ankara’da 15 Temmuz’un simge yerlerinden olan ve üzerine bomba atılan TBMM’ye yürüyor.

Elindeki Türk bayrağıyla yollara düşerek vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Koç, amacının 15 Temmuz günü başkente ulaşmak olduğunu ve bu uğurda günde ortalama 40-50 kilometre yürüyüş gerçekleştireceğini söyledi.

Daha önceki yürüyüşünde kilometrelerce mesafeyi kat ederek Ömer Halisdemir’in mezarına yürüdüğünü, memleketinden toprak götürdüğünü ve babasının elini öpüp, çayını içtiğini ifade eden Koç, ardından da yine Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges’ın katıldığı bir televizyon programında Erdoğan’a yönelik skandal sözlerini protesto etmek ve Erdoğan’a destek amacıyla başkente yürüdüğünü kaydetti.

“Benim yürüyüşüme gölge düşürmek amacıyla uğraşanlar oldu”

Bu şekilde görevini yaptığını da dile getiren Koç, “Fakat, daha sona benim yürüyüşüme gölge düşürmek amacıyla uğraşanlar oldu. Benim buraya yürümemi istemeyen kişiler, ‘Sen Ömer Halisdemir’in bayrağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayrağını taşıyorsun’ dedi. Benim taşıdığım bayrak Ömer Halisdemir’in değil Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı ve 80 milyonu temsil ediyor. Onun inadına tekrar çıktım yola. 15 Temmuz yıldönümüne denk getirmek amacıyla. Bu yolculuğa Beyşehirlilerin daha önceki yürüyüşümde bana karşı gösterdikleri sevgi, ilgi ve misafirperverlikten dolayı da Beyşehir’den başlıyorum. Vatandaşlarımız sağ olsunlar yürüyüş güzergahı üzerinde beni gördüklerinde ilgi gösteriyorlar, destek veriyorlar, tebrik ediyorlar” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyi çok arzu ediyorum”

Ankara’da, kabul ederse Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyi çok arzu ettiğini dile getiren Koç, 15 Temmuz’un bomba atılan simge yerleri olan Ömer Halisdemir’in şehit edildiği yer, Özel Harekat Komutanlığı ve TBMM’ni ziyaret edeceğini aktardı. Koç, “Bu hain yaratıklar, teröre atmadıkları bombayı özel hareket polisimize attı, oraya varacağım. Yine benim ve 80 milyonu temsil eden meclisimize Yunan ecnebisi bomba atmadı, ama bu yaratıklar attı, oraya da varacağım ve ziyaret edeceğim” diye konuştu.

“O asfaltta yürüyenlerin yüzde 80’i FETÖ’cü”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği “adalet yürüyüşü”ne göndermede de bulunan Koç, yürüyüşün herkesin demokratik hakkı olduğunu vurguladı. Koç, “Yalnız hak ve hukuk ararken, evveli bir geçmişe, arkana ve tarihe bakacaksın. Tarih derken yakın tarihimiz. Bundan 57 yıl önce Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu, bu kahramanlar asılırken Yassıada’da, cunta mahkemeleri kurulurken kim vardı başta, niçin o zaman adalet için yürünmedi, adalet aranmadı. 80 ihtilalinde gençler asıldı, yaşı tutmadığı için idam edemeyecekleri gençlerimizi 80 ihtilalinde yaşını büyüterek astılar. O zaman adalet neredeydi, adalet var mıydı? O yüzden şu anki adalet yürüyüşüne de böyle bir gönderme yapıyorum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na bir şey demiyorum. O bir parti genel başkanı ama onun arasında vatan hainleri var. FETÖ’cü, FETÖ yandaşları var onun arasında. O asfaltta yürüyenlerin yüzde 80’i FETÖ’cü, ben buna inanıyorum. FETÖ taraftarı. Benim kardeşimin çocukları içeride, ben yürümüşüm yola, o şekilde yani. Taraftarları, anası, babası içeride olan, oğlu içeride olan yürümüş yola, adalet istiyor ya, dur bakalım mahkemeler olsun bir” şeklinde konuştu.

“Bu memlekete sevdalı birisiyim”

Kendisinin bu memlekete sevdalı bir insan olduğunu ve Süleyman Demirel’in sözünü hatırlatarak, ‘yollar yürünmekle aşınmaz’ ifadelerini kullanan Koç, “Ortada bir adalet yoksa, siyasetçilerin bunun hakkını arayacağı yer yollar değil, halkın temsil edildiği meclistir. Bırakın yollarda hakkı sivil toplum kuruluşları arasın, bizler arayalım. Siz orayı temsil edin. Ben yürüyeyim işte, gelsin FETÖ denen yaratık örgüt, yolda bildiğini yapsın burada bana. Asfalt serbest, hiç umurumda da değil, onların sayesinde sevap işlemiş olur ben de şehit olurum. Tehdit almıyorum ama bazı kendini bilmez hadsizler, ‘niye Ömer Halisdemir’in bayrağını, Cumhurbaşkanımızın bayrağını taşıyorsun’ diyor. Bu şahsi değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı ve şu anda cumhurbaşkanımızı bu millet seçti, ben seçtim. Bizim safımız Türkiye Cumhuriyeti’nden yanadır” dedi.