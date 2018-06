7. Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman yaptığı açılış konuşmasında, “2018 yılında yaklaşık 20-21 ton civarında bir üretim söz konusudur. Şu anda üretilen ürünün yüzde 70’i 28, milimetre üzerinde ve tamamı ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmektedir. Akşehir Kirazı kalitesiyle, aromasıyla, sap uzunluğu ve sertliğini dikkate alarak 11 Nisan 2004’te Türk Patent Enstitüsü tarafından ‘Akşehir Kirazı’ olarak tescillenmiştir” dedi.

"Yöremizde ‘Akşehir Kirazı’ önemli bir gelir kaynağıdır"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, bu yılki festivale 103 kiraz üreticisinin yarışmacı olarak katıldığına değinerek, "Yöremizde ‘Akşehir Kirazı’ önemli bir gelir kaynağıdır. Meyvecilik içerisinde kırmızı meyveler olan kiraz, vişne, çilek önemli bir yer tutmaktadır ama kirazın yeri bir başka. Elhamdülillah Akşehirimizi beslemeye devam ediyor, Akşehir çiftçisini kalkındırmaya devam ediyor. Her geçen gün güzel ve kaliteli ürünlerin ortaya çıkması bizleri memnun ediyor. Fiyat politikası içinse ihracatla alakalı olarak değişiyor ama Kiraz her zaman önemini koruyor. Bizim çiftçimizde sağ olsun; üniversitelerimiz, tarım teşkilatımız, ticaret ve sanayi odamız, Ziraat Odamız, Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla her geçen gün üretimde kalite artırmaya devam ediyor ki, Türkiye üretiminin yüzde 4’ünü oluşturuyoruz. Türkiye ihracatında da yıllara göre yüzde 16, 20, 30’u oluşturuyorduk. Geçen sene yüzde 24’ü buldu. Sultandağı ile birlikte değerlendirdiğimiz zaman ihracatın yüzde 40’ını oluşturuyor olmamızın çok önemli ve dikkate değer bir veri olduğunu düşünüyorum. Pazarlama noktasında yeterli bir alt yapı çalışması olmadığı için ihracatçı firmaların komisyoncularla işbirliği içerisinde olmaları, üretici kardeşlerimizden aldığı kirazları ihracatçı firmaların damgalarını vurmasıyla gerçekleştiği için üretimde ve satış noktasında düşüş gözlemlenmektedir. Soğuk hava depoları noktasında alt yapının geliştiğini biliyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası Başkan vekilimiz Ender Kalkan’ın, Kalkan Meyve gerçekten bu noktada büyük bir katkı oluşturdu. Yine Orköy kapsamında tarımsal kalkınma kooperatifleri için yapılan soğuk hava tesisleri var, özel idaremizden kalanlar var, Akşehir Belediyesi olarak alt yapısını oluşturup arsa ürettiğimiz, kırsal kalkınma yatırımları noktasında önümüzdeki günlerde inşaatına başlayacak Reis’te yeni bir soğuk hava deposu ve şoklama ünitemiz olacak. Dolasıyla her geçen gün kirazı pazarlama noktasında katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

"Akşehir Kirazı; 2004 yılında tescilli bir kiraz künyesini taşımaktadır"

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, Akşehir’in birçok önemli tarihi, kültürel ve doğal zenginliğe sahip olduğuna dikkat çekerek, bu değerlerin en önemlilerinden birisinin de Akşehir Kirazı olduğunu söyledi. Kaymakam Türk, “Ortalama 150 bin civarında ağaçtan yine ortalama 50 bin ton civarında bir üretim gerçekleştiriliyor. Akşehir Kirazı; 2004 yılında tescilli bir kiraz künyesini taşımaktadır. Ülke üretiminin ortalama yüzde 4’ü ve ülke ihracatının yine ortalama 24’ünü tekabül eden çok önemli rakamlara sahibiz. Bunlar bizim için övünç ve gurur vesilesidir. Bu festivallerin maksadı üreticimizi yarıştırarak, rekabeti getirerek kaliteyi tetiklemek, bu anlamda da üretimi teşvik etmek. Bundan da artı değer olarak, maddi değer olarak ülke ekonomisine, Akşehir ekonomisine bir kazanım elde edilmektir. O anlamda inşallah bu festivalin çok yararlı olacağını ve iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem’de yaptığı konuşmada, “7 yıldır düzenlenen bu Festival Akşehir Belediyesi öncülüğünde, ticaret ve sanayi odası, ticaret borsası, ziraat odamız ile birlikte yürütülüyor. Her birine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Allah her yöreye ayrı bir aroma, ayrı bir tat vermiş. Akşehirimizin de kirazı gerçekten ayrı bir tat ve aromaya sahip. Yaklaşık 16 yıldır belediyemiz, odalarımız Ankara’ya bizlere kiraz gönderip dağıttığımızda çok önemli bir hediye göndermişim gibi telefonlar aldık. Tescilli bir kiraz olarak Akşehir Kirazı’mızı tanıtmak, yaymak ve en iyi üretimi sağlamak adına yapılan bu festivali gerçekten destekliyoruz. Ömrünü bahçelere vermiş değerli üreticilerimizi kutluyoruz. Aslında bütün katılanlar gönlümüzde birincidir. Ama sembolik böyle belki iyi üretim yapanları daha özendirmek adına da bu katkıyı veriyoruz. Bütün çiftçilerimizin ürünlerini Allah bereketli kılsın. Bu tür programların arkasında birçok çalışanı olur. O değerli çalışanlara başta Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya ve ekibine, Odalarımıza ve her zaman bu tür programlara büyük bir katkı veren Akşehir Kaymakamımız Mehmet Türk Beye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

En Güzel Kiraz Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Yapılan konuşmaların ardından Saz Üstatları Hacı Karakılçık, Hakkı Tanrıkulu ve Osman Akçay tarafından Aşıklar Şöleni programı gerçekleştirildi. Aşıklar; türküler, deyişler, destanlar, atışmalar, lebdeğmez ve kahramanlık türkülerinden oluşan bir programla katılımcılara keyifli saatler yaşattı. Aşıklar Şöleninin ardından İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesinin birlikte organize ettiği ve 103 üreticinin katıldığı Kiraz Yarışması ile En Güzel Kiraz Bahçesi Yarışması ödül törenine geçildi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman, S.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Pırlak, SÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Eşitken’den oluşan yarışma jürisinin; yarışmaya katılan üreticilerin ürettiği kirazlar arasından zorlukla yaptığı seçim sonucunda En Güzel Kiraz Yarışmasında birinciliği Fatma Helvacı, ikinciliği Ali Yılmaz, üçüncülüğü ise Kadir Ubuz kazandı. Yarışmada dereceye girenlere programa katılan protokol tarafından çeşitli para ödülleri verildi.

En güzel Kiraz Bahçesi Yarışmasında ise birinciliği Sorkun Mahallesi’nden H. İbrahim Yüksel, ikinciliği Gölçayır Mahallesi’nden Kadir Ubuz, üçüncülüğü ise Gölçayır Mahallesi’nden Mehmet Nurettin Ülkü kazandı. Bahçe yarışmasında dereceye girenlere de çeşitli para ödülleri verildi. Festivale katkı sağlayan Sivil Toplum Kuruluşları ile Aşıklar Şölenine katılan Sanatçılara Yarışma Jürisine plaket sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle festival sona erdi.

Programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman, İlçe Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, Akşehir ticaret Borsası Başkanı Mustafa Doğru, bazı kamu kurum müdürleri, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.