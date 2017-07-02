80 Binde Devr-i Alem’e yoğun ilgi

Meram Belediyesi tarafından 3 yıl önce hizmete açılan ve Konya turizmine önemli katkı sağlayan 80 Binde Devr-i Alem Parkı özellikle yaz döneminde yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. 80 Binde Devr-i Alem Parkının farklı konseptleriyle Türkiye’de ilk olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Hem tarih öncesi dinozorların maketlerinin hareketli bir şekilde bulunması, hem minyatür eserleri, hem de masal kahramanlarının bulunması ile bu parkımız ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Hareketli dinozorların bulunduğu T-rex Parkı bölümü, çocuklarımızın yoğun ilgisini çekiyor" dedi.

Park 3 bölümden oluşuyor

Tarih, kültür, sanat, bilim ve teknolojinin bu parkta buluştuğuna dikkat çeken Başkan Toru, "80 Binde Devr-i Alem Parkımız, üç bölümden oluşmaktadır. Hareketli ve sesli dinozorların bulunduğu T-rex Parkı, bire bir ölçekli olarak yapılmıştır. Bu bölümde 50 adet hareketli dinozor maketi yer almaktadır. İkinci kısım ise ecdadımızın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan 120 adet minyatürden oluşan Cihan-ı Türk Parkı’dır. Bu bölümde atalarımızın hüküm sürdüğü topraklarda yer alan önemli tarihi eserlerin minyatürleri bulunuyor. Pamuk Şekeri Parkı ise çocuklarımızın hayal dünyasına katkıda bulunmaktadır. Bu üç alandan oluşan parkımızda bunun haricinde yeşil alanımız, çocuk oyun gruplarımız ve kadırgamız da var" ifadelerini kullandı.

Açıldığı günden bu yana parkı milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini belirten Başkan Toru, “Farklı konseptleriyle ülkemizde bir ilk olan parkımızı her gün şehir içinden ve şehir dışından gelen binlerce kişi geziyor. Okulların kapanmasıyla öğrenciler ve yaz tatili nedeniyle yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız da parka yoğun ilgi gösteriyor. Bu arada parkın girişinde hizmete açtığımız restoran da rağbet görüyor” dedi.