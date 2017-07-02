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02 Temmuz 2017 14:17

9 yaşındaki çocuk silahla oynarken 4 yaşındaki kuzenini vurdu

Konya’da 9 yaşındaki çocuk, yerde bulduğu silahla oynarken kazayla 4 yaşındaki kuzenini vurdu.

9 yaşındaki çocuk silahla oynarken 4 yaşındaki kuzenini vurdu

02 Temmuz 2017 14:17


Olay, Kosova Mahallesi Furkan Sokak’ta bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları olan 9 yaşındaki Ş.G. ve 4 yaşındaki Ş.G, evlerinden çıkarak site önündeki boş alanda oyun oynamaya başladı. Bu sırada 9 yaşındaki Ş.G., yerde bulduğu tabancayı oyun oynadıkları yere getirdi. Oynarken silah bir anda ateş aldı. 4 yaşındaki Ş.G. tabancadan çıkan kurşunun sağ göğsüne isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Yerde yatan kuzenini gören 9 yaşındaki Ş.G., koşarak dedesine haber verdi. Torununun yerde kanlar içinde yattığını gören dede Şenol G, torununu aracıyla evin yakınında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 4 yaşındaki Ş.G’nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dede Şenol G., evin bahçesinde bulunan tabancayı da polise teslim etti. Polis ekipleri tarafından olay yerine getirilen 9 yaşındaki Ş.G. ise yaşanan olayı anlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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