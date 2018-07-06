92. Gazi Kupası Ereğli’de

Türk yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusunu kazanan Hep Beraber isimli safkanın kazandığı Gazi Kupası Ereğli’de sergilendi. ‘Hep Beraber’ isimli tayın yetiştirildiği haranın işletme müdürü Çapan Gökdemir, Gazi Kupasını Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’ı makamında ziyaret ederek tanıttı. Gökdemir, kupanın 1927 yılından beri düzenlendiğini ve bu yıl 92.’si gerçekleştirilen koşuda Ereğli’den 4 safkan İngiliz tayının yarıştığını söyledi.

Kendi yetiştirdikleri "Hep Beraber" isimli safkanın yanı sıra 2. 4. ve 6. olan safkanların Ereğli’de yetiştiğine dikkat çeken Gökdemir, Ereğli’nin iklim yapısının İngiliz atları için önemli bir potansiyel olduğunu belirtti. Hep Beraber’in sahibi Veysel Kahraman’ın Ereğli dışında Adana ve İzmit’te de harasının bulunduğunu kaydeden Çapan Gökdemir ayrıca ABD’de haraların olduğunu ifade etti. İngiliz taylarının 2 yaşına kadar Ereğli’de yetiştirildiğini ve yarışlara hazır hale getirildiğine vurgu yapan Gökdemir, elde edilen bu zaferin Ereğli için önemli bir zirve olduğunu ve bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gökdemir, kendilerine Ereğli’de yatırım yapmaları noktasında destekte bulunan Ereğli eski Belediye Başkanı ve ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu’ya da teşekkür etti.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, Ereğli adına onur ve gurur duyduklarını belirterek, koşuyu kazanan tayın sahibi Veysel Kahraman başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Ereğli’nin at yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kaymakam Kaymakam Yaran, bu potansiyelin daha da anlam kazanması için Ereğli’ye bir hipodrom yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yaran, tayın sahibi Veysel Kahraman ve Çapan Gökdemir’e plaket takdim etti.