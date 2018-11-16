A Milli Takım İsveç maçı hazırlılarını tamamladı

Grup'ta İsveç'le karşılaşacak olan A Milli Takım maç hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi maçında Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda İsveç'le karşılaşacak olan A Milli Takım, Atiker Konyaspor'un Kayacık Tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmana Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve antrenörler katıldı. Ay-yıldızlı oyuncular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman daha sonra takım çalışmasıyla devam etti.