Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası Konya’da başladı

EuroHockey U18 Kızlar-Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası Konya Saraçoğlu Hokey Sahası’nda Hırvatistan-İsviçre maçıyla başladı. Müsabaka sonucunda İsviçre rakibi Hırvatistan’ı 4-1’lik skorla yendi. Günün ikinci müsabakasında Kız Türk Milli Takımı Ukrayna ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kız Türk Milli Takımı, 1. dakikada Tuğçe Şahiner’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda mücadelede dengeyi sağlayan Ukrayna Milli Takımı Anastasiia Voievoda’nın 14. dakikada attığı golle 1-1’lik beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1’lik skorla tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Valeriia Rudychenko’nun 44. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Türk Milli Takımı Ukrayna’ya 2-1 mağlup oldu. Kız Türk Milli Takımı şampiyonadaki ikinci maçını 17 Temmuz Salı günü Hırvatistan ile oynayacak.

Öte yandan Erkek Türk Milli Takımı da saat 20.00’de şampiyonaya Litvanya maçıyla başlayacak. U18 Kızlar-Erkekler Açık Alan Hokey Avrupa Şampiyonasın’da müsabakalar 21 Temmuz tarihine kadar devam edecek. EuroHockey U18 Kızlar Açık Alan Şampiyonası C3’te şampiyon olan takım 2 yıl sonra yapılacak EuroHockey U18 Kızlar Açık Alan Şampiyonası C2’ye yükselecek. EuroHockey u18 Erkekler Açık Alan Şampiyonası C3’te şampiyon ve ikinci olan ülkeler iki yıl sonra yapılacak EuroHockey u18 Erkekler Açık Alan Şampiyonası C2’ye yükselecek.