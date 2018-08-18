Adadaki hasat sonrası biçerdöverin göldeki yolculuğu

Beyşehir’de, tarımsal faaliyetler yürütülen adaya hasat çalışmaları için göl üzerinde yüzdürülerek götürülen biçerdöver ve traktör ile ekipmanları, dönüş yolculuğunda yine demir dubaya çıkarılarak aynı yöntemle su yolculuğu yaparak karşı kıyıya nakledildi. Beyşehir Gölü’nde değişik büyüklüklerde 33 ada yer alıyor. Bu adalardan bazılarında tarım ve hayvancılık da yapılıyor. Büyük bölümü hububat ürünü olmak üzere değişik ürünlerin ekildiği Çiftlik Mahallesi açıklarında yer alan ve halk arasında Çeçen Adası olarak tanınan 240 dekarlık alana sahip Yeltenli Adası’nda yürütülen bu faaliyetler için hasat döneminde biçerdöver ve traktör gibi tarımsal ekipmanlara da ihtiyaç duyuluyor. Bu yıl ekim döneminde buğday, arpa ve nohut gibi ürünlerin ekildiği söz konusu adaya hasat sezonu gelince bir süre önce duba üzerinde yüzdürülerek götürülen biçerdöver, traktör ve ekipmanları, ekilen ürünlerin hasadının son bulmasıyla beraber aynı yöntemle su üzerinde yolculuk yaparak karşı kıyıya ulaştırıldı.

Biçerdöverin göl yolculuğu yarım saat sürüyor

Çiftlik Mahallesi çiftçilerinden Gökhan Erdoğan, Yeltenli Adası’ndaki ekili ürünleri biçerdöverle biçtikten sonra hasat faaliyetlerinin sonlandığını söyledi. Adaya duba üzerinde yüzdürülerek götürülen biçerdöver ve traktör ile ekipman ve hasat edilen ürünlerin yine aynı yöntemle karşı kıyıdaki yerleşim merkezine ulaştırıldığını anlatan Erdoğan, “Bu işin kolay yönleri de zorlukları da var. Hava şartları uygun gitti mi aslında her şey kolay oluyor. Bu özel demir duba üzerinde biçerdöver ve traktör gibi 11 ton ağırlığa kadar malzeme taşıyabiliyoruz. Biçerdöveri, traktörü, balya makinesini, ekili ürün yüklü römorku sırayla su üzerinde taşıyarak mahallemize getiriyoruz. Biçerdöveri yüzdürürken önüne ve yanlarına kayıklarımızı da bağlıyoruz. Teknelerimiz motor gücünden istifade ederek çekmek suretiyle dubayı göl üzerinde yüzdürüyor ve su üzerinde nakli bu şekilde sağlıyoruz” diye konuştu.

Biçerdöverin ada ile yerleşim arasındaki 2 kilometrelik mesafedeki göl üzerinde yolculuğun yaklaşık yarım saat sürdüğü kaydedildi.