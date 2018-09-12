Adalet Bakanı Gül: "Darbecilere selam duran bir yargı ve demokrasi, bir adalet anlayışı geride kaldı"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya Bölge Adliye Mahkemesi açılışına katıldı. Adliye bahçesinde düzenlenen programda konuşan Bakan Gül, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Bakan Gül, 12 Eylül darbesinin yıldönümünü hatırlatarak, “Bugün 12 Eylül darbesinin 38. yıldönümünde bu inancımızı pekiştiren beklentilerimizi büyüten pek çok neden var. 38 yıl öncesinin maalesef başarıya ulaşmış bu askeri müdahalesi demokratik kurumlarımızla birlikte adliyemizin adalet duygumuzun da üzerine bir karabasan gibi çökmüştür. Bir sağdan bir soldan diyerek adaleti bir matematik hesabına dönüştüren yargıyı da bir siyasi denge unsuruna dönüştüren ve yaşlarını büyüterek çocukların darağacına gönderildiği o meşum ve melun tarihi hep beraber bu ülke yaşadı. Hukukun, demokrasinin, adaletin ayaklar altına alındığı bir oradan bir buradan ideolojik kamplara ayırarak infaz edildiği, çocuklarımızın, yavrularımızın geleceğine kastedildiği, ülkenin demokrasi ve ekonomisine kastedildiği bu darbe dönemini bu milletimiz inşallah bir daha yaşamayacaktır. Demokrasimiz daha güçlü yargı teşkilatımız, ülkemiz daha güçlüdür. Bu dönemin acılarını asla unutmadık, asla unutmayacağız. Bugün şunu çok büyük bir sevinçle ifade etmek isterim ki o gün darbeye selam duran, yaşlarını büyüterek çocuklarımızı darağacına götüren yargı vardı, darbecilere selam duran bir yargı vardı ama 15 Temmuz'da darbecileri yargılayan bir yargımız var, hamdolsun bunu bütün Türkiye olarak gördük. Darbecilere selam duran bir yargı ve demokrasi, bir adalet anlayışı geride kaldı” ifadelerini kullandı.

“Pensilvanya'dan gelen karara göre karar veren yargı mensuplarından Türk yargısı temizlenmiştir”

Yargıdaki bir terör örgütü mensuplarının tasfiyesi ile beraber yargıya güvenin de arttığını söyleyen Bakan Gül, “Anayasaya göre değil Pensilvanya'dan gelen karara göre kararı veren yargı mensuplarından Türk yargısı tasfiye edilmiş temizlenmiştir. Yaralarını ve travmasını telafi etme noktasında büyük bir hızla ilerliyoruz. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıldan itibaren bu reformlarımızı yargı reformu stratejimizle, stratejik planımızla en güçlü şekilde telafi etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın her geçen gün bu konuda olumlu mesafe aldığımızı da göreceğine inanıyorum. Bu konuda çalışmamızı yoğun bir şekilde artırıyoruz” dedi.

"Hedefimiz istinaflarla bu önemli reformu ülke geneline yaygınlaştırmak”

100 günlük eylem planında yer alan ‘Yargıda Hedef Süre' ile ilgili de konuşan Bakan Gül, “Cumhurbaşkanımız 100 günlük eylem planı ile müjdesini verdi ve yargıda hedef süre uygulamasını adli yılla beraber başlattık. Bin 457 ayrı davada ve 220 soruşturma türünde hedef süreleri belirledik. Hedef süreleri bugün itibari ile yargı mensuplarımız uygulamaya başladılar. Biz uygulamadaki aksaklıkları dikkate alarak 1 Ocak itibari ile vatandaşlarımıza bu hedef sürelerini bilgilerine sunacağız. Yargının süreçleri daha şeffaf daha öngörülebilir hale gelecektir. Bu yargıya olan güveni, adalet duygusunu, makul sürede yargılamayı hedefimizde gerçekleştirmeye başladığımız çok önemli reformlar vatandaşlarımız hizmet almaya başlamıştır. 100 Günlük Eylem Planı'nda yer bulan Sakarya ve Konya istinaflarının açılması hedefimiz vardı. Adli yılla birlikte bu iki yerde de istinafımız açıldı. Bugün itibari ile Konya, Aksaray ve Karaman'daki vatandaşlarımız Ankara'ya, Afyonkarahisar'dakiler de Antalya'ya artık taşınmayacaklar. Bu yerler istinaf bakımından yetkili yerler olarak Konya olacak. Böylece Antalya ve Ankara istinafları da rahat bir nefes alacak. Oradaki dosyaların da gecikmesi böylece önlenmiş olacak. Hedefimiz istinaflarla bu önemli reformu ülke geneline yaygınlaştırmak” şeklinde konuştu.

“FETÖ yargılamalarının ilk derece itibari ile büyük çoğunluğu tamamlandı”

Bakan Gül, “İstinaflarla birlikte yeni bir gözün daha yargıda üç dereceli bir şekilde yargılamanın yapılması sayesinde daha güvenli bir adalet mekanizması işlemekte, yargıya güven ve adalet yerinde tesis edilmektedir" şeklinde konuşarak şöyle devam etti:

"Bu da vatandaşlarımız için yüksek bir hukuki tatmin sağlamaktadır. Makul sürede yargılanma da gerçekten çok önemli mesafeler almaktayız ve sonuçta dosyalara baktığımızda Bölge Adliye Mahkemelerinin yüzde 70'lere varan bir performans yakaladığını memnuniyetle görmekteyiz. Böylece yargılamalar da yüksek yargıda iş yükü azalmakta, Yargıtay ve Danıştay'a davam gitti ama Allah bilir ne zaman geri gelecek, onaylanacak ya da bozulacak gibi düşünce de artık tarihin hatıraları arasında yer alacak. Çünkü istinafla kesinleşmekte ya da çok daha güvenli şekilde yargılanmalar sağlanmaktadır. Bu süre hızlanmakta hem de esas itibariyle adaletli kararlar verilmektedir. Özellikle FETÖ yargılamaları ilk derece itibari ile büyük çoğunluğunun tamamlandığını ve artık istinafa bu dosyaların geldiğini buradan ifade etmek isterim. Böylece kurulan israfların da yoğun bir mesai yapacağını hep birlikte ifade edebiliriz.”

Programda konuşan HSK Başkan Vekili Halil Koç ise "Bölge adliye mahkemelerimiz 2016 yılı Temmuz ayı itibariyle faaliyete geçmiş bulunmakta. İlk olarak Hakimler Savcılar Kurulu olarak ve Adalet Bakanlığımızın da birlikte yaptığımız çalışmayla kurduğumuz Türkiye coğrafyasının 7 bölgesinde faaliyete geçirilme iradesi ortaya konulmuştur” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat ise "Anayasada belirtildiği gibi her Türk vatandaşının temel hak ve hürriyetlerinden, eşitlik ve sosyal adalet gereklerinden yararlanarak onurlu bir hayat sürdürülmesi ve anayasanın ikinci maddesinde belirtilen Hukuk Devleti İlkesinin tüm kurallarıyla gerçekleşebilmesi, yargının hızlı adil ve kaliteli biçimde karar vermesi hizmet vermesiyle mümkün olacağı hepimizin malumudur” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Bugün bölge mahkemesinin açılışı vesilesiyle bakanımızla birlikte Konya'da yeni bir hizmete daha adım atıyoruz. Beklenen ve istenen bir hizmetti. Bu hizmetin açılmış olması vesilesiyle yargı sistemindeki tüm yeniliklerimizle istinaf mahkemelerinin Türkiye'deki adaletin ve yargının daha hızlı işlemesi noktasında büyük bir adım olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Bölge Adliye Mahkeme Başkanı Mevlüt Gülbudak da “2018-2019 adli yılı itibariyle Konya Bölge Adliye Mahkememiz, Hakimler Savcılar Kurulu tarafından yapılan atamalarla faaliyete geçmiş olup yargı sınırımız olarak belirlenen Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman illerinin ilk derece mahkemelerince verilen kararların istinaf incelemesi artık mahkememizce yapılacaktır” diye konuştu.

Programda daha sonra Konya Bölge Adliye Mahkemesinin açılışı gerçekleştirildi.