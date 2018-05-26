Takımımıza zor bir dönemde transfer olduğunu ancak geldiği günden itibaren tek düşüncesinin takım arkadaşlarıyla birlikte Atiker Konyaspor’un ligde kalması olduğunu ifade eden Adis Jahovic, “Bulunduğum dönem boyunca bizim adımıza zorlu bir lig oldu. Hep zorlu ve kritik maçlar oynadık. Ama şükürler olsun ki iyi sonuçlar aldık. Herkes bu zorlu zamanda birbirine çok iyi destek oldu ve kenetlendi. Hocalarımızın da yardımlarıyla birlikte sezon sonuna kadar mücadelemizi verdik ve almış olduğumuz iyi sonuçlarla birlikte ligde kalmış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Taraftarlarımız bizim için her zaman 12. oyuncumuz”

Sezon içerisinde pek çok önemli olay yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Jahovic, “Yeni bir takıma gelmiştim ve çıktığım ilk maçta ZTK’da Galatasaray’a karşı gol atmıştım. Taraftarlarımız attığım golü çılgınlar gibi sevinerek benimle birlikte kutladılar. Bu benim için gerçekten çok önemliydi. Bu durum aynı zamanda takımım içinde önemliydi. Taraftarlarımız bizim için her zaman 12. oyuncumuz. Bizi sezonun sonuna kadar desteklediler. Onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ligde kalmış olduk. Bu durum karşısında Konya’da biz dahil olmak üzere herkesin çok mutlu olduğunu biliyorum. Taraftarlarımızın kalabalık olarak gelip bizi desteklemesi her zaman çok önemli. Ümit ediyorum ki önümüzdeki sezon onların vereceği destekle daha güzel işler çıkartırız” şeklinde konuştu.