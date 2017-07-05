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05 Temmuz 2017 18:17

Adliyede şehit edilen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın Gemlik İlçe Adliyesinde yaşanan olayla pompalı tüfekle vurularak şehit düşen polis memuru İdris Büyükdönmez’in cenazesi memleketi Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Adliyede şehit edilen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

05 Temmuz 2017 18:17


Gemlik Adliyesinde uğradığı saldırıda şehit olan İdris Büyükdönmez’in cenazesi memleketi olan Konya’nın Tuzlukçu ilçesine götürüldü. İkisi kız üç çocuğu bulunan 25 yıllık polis memuru Büyükdönmez’in naaşı aile yakınlarından helallik almak üzere babasının evine götürüldü. Şehidin naaşı ardından cenaze namazının kılınacağı Tuzlukçu Merkez Mezarlığı avlusuna getirildi. Mezarlığa gelen şehidin çocukları Şerife Tuğçe, Muhammed Ali ve küçük kızı Tuğba Büyükdönmez törene katıldı. Şehidin küçük kızı Tuğba ise babasının polis şapkasını taktı. Şehidin cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzlukçu İlçe Mezarlığı aile kabristanına defnedildi.


Cenaze törenine, şehit polisin yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.




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