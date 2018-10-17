AFAD-SEN Başkanı Çelik'ten Konya ziyareti

İllere ziyaretler gerçekleştiren yaşanan sorunları sıkı dinleyip çözüm yolları arayan AFAD-SEN Başkanı Ayhan Çelik, AFAD Genel Başkan Yardımcısı Murat Aldağ ve Akşit Dayı'dan oluşan heyet ile AFAD Konya İl Müdürlüğünü ve çalışanlarını ziyaret etti. Burada AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ile bir süre sohbet eden heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.

AFAD-SEN Başkanı Ayhan Çelik, AFAD Çalışanları Sendikası olarak birçok ilde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ziyaretlerimize devam edeceğiz. AFAD Çalışanları Sendikası olarak 2014 yılından beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Temel amacımız, AFAD çalışanlarının çözülmesi gereken sorunlarıyla ilgili illerimizi ziyaret ederek istişarede bulunmak. Bu istişarelerle beraber bir rapor hazırlayıp İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanına sunmak gibi bir çalışmamız var. AFAD çalışanları ile ilgili AFAD tazminatının olması konusunda yıllardan beri bir vurgumuz var. Bunun çıkarılması için gerek Türkiye Büyük Millet Meclisine gerekse Cumhurbaşkanımız nezdinde girişimlerimiz, farkındalık oluşturmak için gayretimiz olacak. Yıllardan beri açılmayan AFAD teşkilatının bir görevde yükselme, unvan değişikliğinin açılması ile ilgili yönetmeliğin güncel olması için bir gayretimiz olacak. Atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz yok. Ayrıca enformasyon memurlarının teknik hizmetlere alınması ile ilgili gayretlerimiz de devam edecek. AFAD çalışanlarından aldığımız güç ile güzel bir şekilde faaliyetlerimizi yürütüp hem ekonomik anlamda hem de özlük bakımından teşkilata kazanım elde edilmesiyle ilgili çalışacağız” dedi.