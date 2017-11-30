Afganistan Yüksek Mahkemesi heyetinden Konya Adliyesine ziyaret

Türkiye Adalet Akademisinin mesleki ve bilimsel konularda uluslararası ilişkiler kurma görevi kapsamında dün gerçekleşen ziyarette, Afganistan Yüksek Mahkeme Danışmanı Zia Uddin Himidi başkanlığındaki 30 kişilik heyete Türk Yargı sisteminin işleyişi hakkında bilgi verildi. Adli işleyişin yerinde tanıtılmasının amaçlandığı ziyarette Afganistan heyetine Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Konya Cumhuriyet Başsavcısı vekilleri ile hakim ve savcılar eşlik etti. Ziyaret çerçevesinde Konya Adliyesindeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bürolar ile mahkeme duruşma salonları ve kalemlerinin işleyişi, görev ve yetkileri konularında bilgilendirme yapılarak, Afganistan ve Türk yargı sistemleri hakkında karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.