Afganlıyı gasp eden Suriyeliler yakalandı

Konya'da yüzü maskeli üç şahıs gece saatlerinde Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçakladıktan sonra parasını ve telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı şahsın polise verdiği ifadenin ardından kimlikleri tespit edilen Suriyeli üç şüpheli evlerinde yakalandı.

Olay, 23 Ekim Salı günü saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Sabır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Khalil Rahman N., eve gittiği sırada yüzü kapalı elinde bıçak ve elektroşok bulunan 3 zanlı önünü kesti. Khalil Rahman N.'den üzerindeki değerli eşyaları isteyen şüpheliler, Afganistan uyruklu kişiyi elinden bıçaklayarak yaraladı. Şüpheliler, bıçakladıktan sonra yere yığılan Afganistan uyruklu Khalil Rahman N.'nin cebindeki 3 bin 850 lira ile telefonu alarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından yaralı Khalil Rahman N. çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Afganistan uyruklu Khalil Rahman N., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Rahman N.'nin polis ekiplerine verdiği ifadede şahısların yüzlerinin kapalı olduğu ve şüphelilerden birisinin ters şapka taktığını söylediği öğrenildi.

Eşkaller doğrultusunda olay yeri ve çevresinde inceleme başlatan ekipler, şüphelilerin Suriye uyruklu Fuad El C. (27), Cuma Ali C. (21) ve F.A. (14) olduğunu belirledi. Şahısların Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde oturdukları evi tespit eden polis, akşam saatlerinde yaptığı baskınla 3 zanlıyı yakaladı. Gasp ve bıçakla kasten yaralama suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilirken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.