Ağaçlık alana giden kadın benzinle kendini yaktı

Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Meram İlçesi Ekmekkoçu Mahallesi Saadet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde sokak üzerindeki ağaçlık bir alana elindeki benzin bidonuyla gelen Melike G. (59) bir süre çevreyi gözettikten sonra bidondaki benzini üzerine dökerek, kendini ateşe verdi. Bağırma seslerini duyan vatandaşlar alevler için de kalan kadına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kısa sürede söndürülen alevler sonrası yüzü ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Melike G. çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 3’üncü derece yanıklar olduğu tespit edilen Melike G.’nin yoğun bakıma alınarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, ağaçlık alanda benzin bidonu buldu.

Öte yandan, Melike G.’nin uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu ve daha önceden birçok kez intihar teşebbüsünde bulunduğu öne sürüldü. Antidepresan ilacı kullandığı ileri sürülen Melike G.’nin ailesi tarafından birçok kez hastaneye yatırılarak tedavi ettirmek istendiği fakat bu teklifi sürekli reddettiği öğrenildi.