Ahilik Çalıştayı gerçekleştirildi

Ahilik Haftası dolayısıyla Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin işbirliğiyle “Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı” etkinlikleri gerçekleştirildi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen “Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı” kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve zabıta atlı ekipleri eşliğinde yürüyüş ile başladı. Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, birliğin yönetim kurulu üyeleri, esnaf odalarının başkanları, esnaflar, çıraklık okulu öğrencileri ve vatandaşların katıldığı programda Şed kuşanma merasiminin yanı sıra yılın çırağı, yılın kalfası ile yılın ahileri ödüllendirildi. Programda ayrıca bereket ve hatim duası yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu. Hafta kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği işbirliğiyle “Ahilik Çalıştayı” da yapıldı.

“Birliğimizi ve dirliğimizi tüm bozan operasyonlara dur dedik”

Çalıştayın açılışında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, ahiliğin kardeşlik, cömertlik, dostluk, yardımlaşmak ve paylaşmak olduğuna dikkati çekerek, “Bu yönden bakıldığında ahilik sadece bir ticaret esası ile kalmamış aynı zamanda bir yardımlaşma anlayışı olarak da karşımıza çıkmıştır. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ama bu sürdürülebilir değil. Elhamdülillah 16 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devlet ve millet arasındaki anlayış değişti ve bu anlayış sayesinde pek çok mesafe kat edildi. Tabii ki milleti ve devleti ile barışık bir lider birilerinin işine gelmedi. Bugüne kadar birliğimizi ve dirliğimizi bozmak üzere çok fazla operasyon ve senaryolara maruz kaldık. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde yapılmak istenen tüm operasyonlara da dur dedik” diye konuştu.

“Ahilik ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşmasına Ahi Evran'ın, ‘Elin, kapın, sofran açık; belin, dilin, gözün kapalı gerek' sözü ile başladı. Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı'nın yüzyıllar boyunca esnaf ve sanatkârların hem mesleki hem de ahlaki gelişimine öncülük ettiğinin altını çizen Başkan Uğur İbrahim Altay, “Geçmişimizin kilometre taşlarından biri olan Ahilik Teşkilatı, günümüzün esnaf birlikleri ve meslek odalarının da temelini oluşturmuştur. Sahip oldukları iş ahlakı ve çalışma disipliniyle esnaf ve sanatkârlarımız, bu güçlü mirası evrensel değerlerle bütünleştirerek yüzyıllardır medeniyetimizin ilerlemesine ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bu işin başlangıcı Konya'dır”

Başkan Altay, Selçuklu ve Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye'de de esnaf ve sanatkârların toplumun ana omurgası olmayı sürdürdüğünü belirterek, bu tür yapı, organizasyon ve sistemlerin varlığının sürmesiyle ülkenin daha güçlü olarak yoluna devam edeceğine vurgu yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta kapsamında Konya'da çok güzel programlar icra edildiğini belirterek, “Sultan Alâeddin'in ayak izlerinin olduğu yerlerde yöneticilik yapıyoruz. Ahi Evran'ın ayak izlerinin olduğu yerlerde ticaret yapıyoruz. Bu da Konya'nın ne kadar büyük bir şehir ve misyonunun ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Bu güzel bir başlangıç olacak ve bu birliktelik gelecek yıllarda daha güzel etkinliklere de bir kapı açacak. Bu işin başlangıcı Konya'dır. En güzel kutlamaları da Konya hak ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bu güçlü yapıyı gelecek nesillere aktarmalıyız”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, devletin ve milletin bekası için geleneklere bağlı kalmanın öneminden söz ederek, “Bu açıdan ahilik kültürünü yaşatan ve nice yüzyıllarca yaşatılmasına kaktı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ahiliği devletin ana omurgası olarak görmekteyiz. Bugün de bu yapıyı ne kadar güçlü tutarsak ve bu yapıyı ne kadar güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarabilirsek geleceğe de o denli güvenle bakarız” dedi.

Ülke olarak ekonomik anlamda zor bir süreçten geçildiğini belirterek, moral bozmadan inancımızı kaybetmeden çalışmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Öztürk, “Bizim inancımızda ümitsizliğe yer yok. Bin yıldır devlet ne zaman zor bir döneme girse ahiler en önde biz buradayız diyerek zorluktan kurtulmaya öncülük etmişlerdir. Bugünün ahileri ve müteşebbislerinin de bu zorlukları aşmak için öncülük edeceklerine inanıyoruz. Geçmişte çok daha zor dönemlerden geçtik. O günlerde ne yaptıysak bugünlerde de aynı şeyi yapacağız ve çok daha güçlü bir Türkiye olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk İyibildiren de Anadolu'nun Türkleşmesine ve Müslümanlaşmasına büyük katkı sağlayan, ecdadımızın dünyaya hükmeden bir devlet haline gelmesini sağlayan önemli teşkilatlardan biri olan Ahilik Teşkilatı'nın yüzyıllardır bu toprakların özünü ve nüvesini oluşturduğunu belirtti.

“Ahilik salondan çıktı ve esnafın içinde bir bayram olarak kutlandı”

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ise, bu yıl ilk defa Alâeddin'den itibaren Mevlana Bulvarı ve Tarihi Bedesten Çarşısı içerisinden Kapu Camii'ne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini hatırlatarak organizasyonda emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Karabacak, “Ahilik salondan çıktı ve ahilik bizzat esnafın bayramı olarak esnafın içinde kutlanmış oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı Devletileri'nin kuruluşunda toplumun ekonomi başta olmak üzere sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda örgütlenmesini sağlamış yüzyıllar boyunca milletimizin birlik ve beraberliğinin korunmasında etkin bir rol oynamıştır” dedi.

Konuşmalarından ardından geçilen çalıştayda “Geçmişten Günümüze Ahilik” ile “Şehir ve Ticaret” başlıkları ele alındı. Başkan Altay, çalıştay kapsamında KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve bütün ilçelerden gelen oda başkanları ile de bir araya gelerek istişarelerde bulundu.