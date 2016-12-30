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30 Aralık 2016 13:51

Ahmet Şan: "Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz”

Ahmet Şan:

30 Aralık 2016 13:51

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmediklerini belirterek, ligi 4. veya 5. olarak bitirmeleri halinde borçlarını sıfırlamış olacaklarını söyledi.
Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, 2016-2017 sezonunun 1. devresini basın mensuplarına değerlendirdi. Sezon hedeflerini dile getiren Ahmet Şan, “Konyaspor olarak geçen sezon 3. sırada bitirmemiz belki de beklentilerin artmasına vesile olmuştur. Fakat bizim orta vadedeki hedefimiz şuydu; onun için de bu sezon başında da ilk altı içinde bitirme gayreti içinde olacağımızı ifade etmiştik. Devre arasını 23-26 puan bandında sezon sonunu da 55-60 puan bandında hedefliyoruz” dedi.

Şan: “Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz”
4 Ocak’ta transferlerin başlayacağını vurgulayan Şan, “Biz sezon başında gerekli yerlere transfer yaptık. İnşallah devre arasında da transfer yapacağız. Futbolcularımıza gerçekten talipler var fakat biz takımımızın iskeletini bozmak istemiyoruz. Tam tersine takviye yaparak 2. yarıya daha güçlü girmek istiyoruz. Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

"Tüm futbolcularımıza ödemelerini yaptık"
Transferlerle ilgili açıklama yapan Şan, "Yine mi borç yine mi para diye konuşulacak olursa bu Konyaspor’un gerçeğidir. 2011’de devraldığımızda 42 milyonluk borçla, transfer yasağı ve PTT 1. Lig’de devir aldığımız bu takımımızı ancak bugün ekonomik olarak çevrilebilir hale getirdik. Kısmet olursa eğer sportif olarak 4. veya 5. olarak tamamlarsak borcumuzu sıfırlamış olacağız. Herhangi bir kimseye borcumuz kalmayacak. Tüm futbolcularımıza ödemelerini yaptık” ifadelerini kullandı.

Korkmaz: "1, 2 oyuncuyu göndereceğiz"
Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz ise, “Hoca ile görüştük, takımdan 1-2 oyuncuyu göndereceğiz büyük ihtimalle. Bonservisi ile talip olursa verebileceğimiz oyuncular var. Ali Dere, Vedat Bora büyük ihtimalle savunma hattımızdan bir oyuncuyu daha vereceğiz tecrübe kazansın diye. Ali Dere büyük ihtimalle yeniden Anadolu Selçukspor’a dönecek. Diğer oyunculara da taliplileri varsa da vereceğiz” diye konuştu.



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