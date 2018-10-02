Ahmet Yesevi Caddesinde sona gelindi

Konya Büyükşehir Belediyesi, yapımını sürdürdüğü Ahmet Yesevi Caddesindeki çalışmalarda sona yaklaştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplamda 2 kilometre olan projenin asfalt kısmının bin 650 metreye kadar tamamlandığını, yaya ve bisiklet yolu kısmındaki çalışmaların ise yüzde 90'ının bittiğini ifade etti. Başkan Altay, “Ahmet Yesevi Caddesinde yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ediyor. Caddede yağmur suyu hatları tamamlandı. 7 santimetre binder asfalt yaptığımız yolumuz, 5 santimetre de aşınma olarak tanzim edilecek. Yatay işaretlemeler de sinyalizasyon ekiplerimiz tarafından yapıldı. Yine yeşil alan ve tretuvar çalışmaları, Park Bahçeler ekiplerimizin gayretiyle bitme aşamasında. Yolumuzun geriye kalan 350 metrelik bölümü de en kısa sürede tamamlanarak vatandaşımızın hizmetine sunulacak ve bölge trafiği için önemli bir rahatlama sağlayacak” ifadelerini kullandı. Kelebekler Vadisi ve Beyhekim Devlet Hastanesi güzergahı gibi önemli bir noktada hizmet veren Ahmet Yesevi Caddesi'nin yol genişliği ise 30 metre oldu.