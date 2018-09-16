Aileyi korumak adına Meram'dan tarihi proje

Toplumumuzun en temel taşı ve en önemli dinamiği ‘Aile' kurumunu korumak ve yüceltmek adına Konya'nın merkez Meram ilçesinde tarihi bir proje hayata geçirildi.

Meram Belediyesi ile birlikte Meram Kaymakamlığı ve Meram Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşlar olarak desteklediği proje mutlu bireyler ve mutlu çiftler için atılmış en önemli adımlardan biri olacak. Meram Belediyesinin altyapı, bina, personel ve teknik desteği ile Meram Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezinin uzman katkılarıyla hayata geçirilen ‘Ailem Meram' protokolü kapsamında Meram Belediyesinin sosyal tesislerinin tümünde Meram Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Aratırma Merkezi bünyesinde görevlendirilen danışman ve uzman personel tarafından vatandaşlara, evlilik öncesi ve sonrası aile danışmanlığı, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler, kariyer danışmanlığı, bireysel ve psikolojikdanışma gibi konularda hizmet sunulacak.

“Aileyi yücelterek, projelerimize ruh kazandırmaya gayret gösteriyoruz”

Projeyi hayata geçirecek imzalar, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban tarafından Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezinde atıldı. İmza töreni öncesinde, tüm saldırılara rağmen ailenin hala toplumumuzun en güçlü kurumu olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, aile yapımızı korumak ve güçlendirmek adına böylesine güzel ve tarihi bir projeye imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bu önemli projeye destek veren herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Toru, “Biz Meram Belediyesi olarak fiziki belediyecilik alanında birçok yatırıma imza atıyoruz. Parklar, binalar, sosyal ve kültürel tesisler inşa ediyoruz. Bu noktada en önemli şey bu yatırımların içini doldurmaktır. Bu hizmetler ancak insanlarımız kullanırsa bir ruha sahip olur. İşte bu proje ile insanımızı ve aileyi ayakta tutarak bir bakıma yaptığımız tüm yatırımlara da bir ruh kazandırma gayreti içindeyiz” diye konuştu.

“Ailem Meram'ın, bütün Türkiye'de bir aile hareketi başlatması ümidimizdir”

Aile kurumunun son yıllarda iyiden iyiye bilinçli bir saldırı altında olduğunu ifade eden Başkan Toru, bu nedenle eğitimlerin sadece evlilik öncesinde değil, evlilik sonrasında da sürdürüleceğini kaydetti. Bu önemli proje için tüm tesislerinin tahsis edildiğini söyleyen Toru, Meram'da özellikle gençlerin ve kadınların ihtiyaç duyduğu rehberlik ve danışmanlık konusunda her daim yanlarında olacaklarını ifade etti. Aile gibi Türk toplumunun en önemli temel taşını korumak üzere çıktıkları bu yolun tüm Türkiye'ye örnek teşkil etmesi ve bu halkanın genişleyerek tüm ülkeye yayılmasını arzuladıklarını kaydeden Başkan Toru sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi heyecanlandıran bu proje belki bir ön ve pilot çalışma. Ama Türkiye'ye örnek olması arzusundayız. Bu işin öncü neferleri olmak bizim için gurur verici. Çünkü tüm istatistikler ve toplumsal gidişat gösteriyorki önümüzdeki süreçte en önemli savaşımız ‘Aile' kurumunu korumak ve ayakta tutmak için olacaktır. Ailenin ve yeni evlenecek çiftlerimizin en büyük destekçisiyiz.”

“Her anne bir kahramandır, ailenin kahramanıdır”

“Bir anne ve bir kadın belediye başkanı olarak söylüyorum ki toplumdaki her kahramanın bir annesi vardır. Bu nedenle her anne bir kahramandır. Bu hassasiyetle bu projeyi çok önemsiyorum” diye konuşan Başkan Fatma Toru sözlerini şöyle tamamladı: “Milyonlarca liralık yatırımlardan çok daha önemli bir proje bu. İnsanımız, kadınımız, erkeğimiz, çocuklarımız mutlu olmadıktan sonra bu yatırımlar ne işe yarar. Sağlıklı bireyler yetiştiremedikden sonra yollar, tesisler ne işe yarar. Bizim en önemli sermayemiz sosyal ve beşeri sermayemizdir. O sermayeye ne kadar sahip çıkarsak o kadar başarılı olmuş oluruz. 4,5 yıllık belediye başkanlığı görevimde bu projeyi en önemli çalışmalarımızdan biri olarak görüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

“Başlatılan bu önemli proje için meram belediyesine teşekkür ediyorum”

Meram Kaymakamı Resul Çelik de yaptığı konuşmada projeyi ilk duyduğunda çok duygulandığını belirtti. Böyle önemli bir hizmete verdiği destekten dolayı Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya teşekkür eden Çelik, “Daha etkili ve verimli bir kamu hizmeti verebilmek için gece gündüz çabalıyoruz, araştırıyoruz. Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde işin mutfağında yer alan tüm arkadaşlara teşekkürü bir borç biliyorum. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek” diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Başkan Toru ve Kaymakam Çelik imzaların ardından yeni evlenecek çiftlere hediyeler takdim etti. Daha sonra ise ilk derse geçilerek, yeni evlenecek çiftlere mutlu bir evlilik için yapmaları gerekenler anlatıldı.