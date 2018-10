AK Parti Beyşehir Teşkilatında 71. İl Danışma Toplantısı yapıldı

İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti 71. İl Danışma Meclisi Toplantısı Beyşehir İlçe Teşkilatında yapıldı. Divan heyetinin seçilmesinin ardından parti çalışmalarını aktaran AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, “Biz bir aileyiz, burada bizden öncede çalışanlar vardı, bizden sonra da çalışanlar olacak. Ama biz hep bir aile olarak kalacağız. AK Parti her zaman yeniliklerin ve geleceğin partisi, gelişmeye açık, her zaman başarıları ile, yaptıkları ile geleceği gören bir partidir. Biz seçimlere her zaman hazır bir partiyiz. Bakın bütün bu kadrolar ellerinden gelen gayreti göstererek her toplantıya katılarak, yapılan hizmetleri etraflarına anlatıyorlar. Birde şu var biz yapılanları anlatamıyoruz. Muhalefet hep bardağın boş tarafına bakıyor, biz hep dolu tarafına bakıyoruz” dedi.

Belediye olarak, 4,5 yıllık süreçte gerçekten altın bir dönemi yaşadıklarının altını çizen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, 4,5 yıl önceye dönüp, bakıldığında yapılan hizmetleri görmemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Özaltun, “Bir hastaneyi, bir emniyet binasını, bir Konya yolunu, bir kültür merkezini anlatmaya kalktığınızda saatlerinizi alabiliyor. Ama iş gerçekten yapmaya geldiğinde bunlar bir emeğin eseri, birlikteliğin eseri, bu eserleri yaparken, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, bir olduk, beraber olduk ve çözülmesi mümkün olmayan birçok hizmeti bu dönemde açtık. Vatandaşlarımıza 4,5 yıl önce bir seçim beyannamesi vadetmişsek, bugün baktığımızda verdiğimiz tüm sözlerin yüzde yüzü gerçekleştirmişiz. Artı beyannamede belirtilmeyen birçok hizmeti de bu dönemde gerçekleştirdik” diye konuştu.

Türkiye siyasi tarihinde en çok istişare eden partinin AK Parti olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, “Partiyi birlikte yönetmek, sorunları masaya yatırmak ve çözüm üretmek amacıyla tüm kademeleriyle bir araya gelen parti AK Partidir” diye konuştu.

Türkiye'yi tankla tüfekle yıkamayan yedi düvelin ekonomi oyunları ile Türkiye üzerine oyunlar oynadığını belirten Erdem, “Ekonomik bir savaş veriyoruz. Bu açıdan bize bizden başka dost yok. Beyşehir, Konya, Türkiye ve İslam Coğrafyası olarak kenetleneceğiz ve üzerimize gelen bu oyunları bozacağız. Cumhurbaşkanımız Kızılcahamam Kampında talimatı verdi. Fırsatçılara izin yok. Biz de vatandaş olarak fırsatçıları bildirelim. Bunların oyunlarına izin vermeyelim” ifadelerini kullandı.

71. İl Danışma Meclisi Toplantısına, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Fatih Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Belediye Başkanı Murat Özaltun, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Mahalle Başkanları katıldı.