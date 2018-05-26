AK Parti Ereğli’de seçim çalışmalarına başladı

AK Parti Konya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Düzen ve partililerle birlikte seçim çalışmalarına başladı.

Ereğlilerin bilmesi gereken bir konunun olduğunu ifade eden Etyemez, "Evet eksikler var ise elbette ki konuşacağız ama yapılanların da hakkını vermek lazım. Ereğli tarihinde sadece sulama projesi 466 milyon liralık bir hizmet projemizi başlattık. Oturduğu yerden cep telefonundan tarladaki sulamasını yönetecek bir sistem geliyor. Daha da önemlisi bu proje için istenilen peşinatı da kaldırdık. Devlet Ereğlimize karşılıksız bu kadar büyük bir proje gerçekleştiriyor" dedi.

Yapılan eleştirileri yadırgamadıklarını da ifade eden Etyemez, "Ama yapılan bu yatırımları kimse göz ardı etmesin. Şimdi 10 milyona yakın ağız ve diş sağlığı merkezimizi yapıyoruz. Bina bitmek üzere. Hastanemiz deseniz 40-50 milyona yakın bir yatırım. Aynı zamanda İlçe Tarım Müdürlüğü 4 milyona yakın bir yatırım ve Karaman Ereğli yolunu görüyorsunuz. Yine aynı şekilde hızlı trenin yüzde 30’u tamamlandı. Yine bunları anlatmaya devam edeceğiz. Eğitimde de çok güzel çalışmalara imza attık. İlçemize bir veterinerlik fakültesi ve hayvan hastanesi gibi çalışmalarımız devam ediyor. Ereğli ve Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları kimse göz ardı edemez. Ereğlimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, "Şu an seçimlere bir aydan az bir süre kaldı. Hep birlikte kapı kapı gezip vatandaşlarımıza gerçekleri anlatmalıyız. Her ne kadar yurt içi ve yurt dışında nifaklar olsa da asil Türk milleti hiçbir zaman bunlara taviz vermemiştir, vermeyecektir. Adaylarımız başta Milletvekilimiz Halil Etyemez olmak üzere Konya’da da hep birlikte adaylarımız ile gezeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Düzen de, 24 Haziran’da seçime gidileceğini hatırlatarak, "Son günlerde oynanan oyunları hep birlikte görüyoruz. Özellikle ekonomimiz üzerinden çok büyük oyunlar oynanıyor. Cumhurbaşkanımız yıllardır söylüyor ’bankalar faizleri düşürmemiz gerekiyor’ diyordu. Son dönemde kurların yükselmesi sonucunda kuru baskılama gibi bir durum ile karşıya karşıya kaldık. Ekonomiyi düzeltecek olan da yine AK Partidir bu ülkede gereğini yapacak olan da yine AK Parti’dir. Bugün partimizin önünden seçim startını veriyoruz. Allah’ın izniyle AK Parti yine birinci olacak" dedi.

Konuşmaların ardından partililer esnafları gezerek 24 Haziran seçimleri için destek istedi.