Belediye hizmet binası önünde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Başkan Yardımcıları Mevlüt Yiğit, Yahya Yıldız’la birlikte daire müdürleri tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun ile AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem’e çiçek takdim edildi. Ziyarette Merkez Valisi Muammer Erol, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve yönetimi de hazır bulundu.

Ziyarette; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; belediye hizmetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Akkaya tarafından Sorgun ve beraberindekilere Nasrettin Hoca’nın tersine çalışan saati hediye edildi.