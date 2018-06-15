AK Parti Genel Başkanı Sorgun, Suruç saldırısını kınadı

Ben de hem milletvekilimizle hem de il başkanımızla görüştüm. Kendilerine bir taraftan taziyelerimi, bir taraftan geçmiş olsun dileklerimizi bildirdik” dedi.

Mevlana Kültür Merkezi’ndeki bayramlaşma programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Suruç’ta 4 kişinin terör örgütü PKK tarafından öldürülmesi olayını kınadı. Bayramların neşe, sevinç, huzur, kardeşlik, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma olduğunu ifade eden Sorgun, "Bu yönüyle bayramların gerçekten müstesna bir yeri var. Ama ne yazık ki bazen bayramlarımıza zıt işler, bayramlarımızın tadını kaçıran, huzurunu bozan olaylar da cereyan etmekte. Dün hepinizin bildiği gibi Suruç’ta acı bir olayı yaşadık. Terör örgütü ve yandaşları bölgede halkımızdan, Kürt kardeşlerimizden yüz bulamayınca teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize, sahada çalışma yapan dava kardeşlerimize saldırmışlardır. Ben de hem milletvekilimizle hem de il başkanımızla görüştüm. Kendilerine bir taraftan taziyelerimi, bir taraftan geçmiş olsun dileklerimizi bildirdik” dedi.

"Ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, kardeşliğimizi, bizim huzurumuzu asla bozamayacaklar"

Sorgun, “Hem içeride hem dışarıda güvenlik güçlerimizin yoğun çalışmaları ve halkımızın devletimize, milletimize, bayrağımıza olan güveni, desteğini hazmedemeyen örgüt ve yandaşları kendi taraftarlarından dağılmakta olan, gevşemekte olan taraftarlarını pekiştirmek ve kendilerine adeta sağlamlaştırmak, gözdağı vermek üzere bu elim hadiseler cereyan etmiştir. Ama bir taraftan halkımızın, bölge insanımızın, Kürt kardeşlerimizin sağduyusu, öbür taraftan güvenlik güçlerimizin dikkati, hassasiyeti sayesinde olaylar büyümeden önlenmiş durumda. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, kardeşliğimizi, bizim huzurumuzu asla bozamayacaklar. Güvenlik güçlerimizin Kandil’e, Sincar’a girmesini hazmedemeyenler içeride eylem çıkararak dikkatleri başka tarafa çekmek istemektedirler. Ama şükürler olsun bizim güvenlik güçlerimiz, polisimiz, askerimiz, korucumuzun hem içeriye hem dışarıya gücü yeter ve onlara göz açtırmıyor, göz açtırmayacak Allah’ın izni ile. Ben bu tür hadiselerin yaşanmamasını diliyorum. Bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bayramlar arzu ediyoruz ki kan olmadan, gözyaşı olmadan, ağrı, sancı olmadan kutlansın. Bayramlar bayram gibi kutlansın temennisi ile hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.