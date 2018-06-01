AK Parti heyeti Derbent’te seçim çalışmasına katıldı

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndaki programda ilk sözü alan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, milletvekili adayı Tahir Akyürek’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Derbent’e çağ atlatan yatırımlar için büyük destek verdiğini ifade eden Başkan Acar, “Sayın Akyürek’in yaptığı hizmetlere şahidiz. Allah yolunu açık etsin. Kendisini Ankara’da görmekten dolayı çok mutlu olduk. Derbentimizin hatta Konyamızın en büyük projelerinden biri olan Aladağ Kayak Merkezimizin de inşallah hizmete açıldığı günleri de birlikte görürüz. Çünkü bu yatırımda sizin desteğiniz çok büyük” dedi. Derbent olarak bundan önceki seçimlerde AK Parti’ye güçlü bir destek verdiklerinin altını çizen Acar, “24 Haziran seçimleri Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimize en güçlü desteği vermeye hazırız. Bu dönem bizim altın çağımızı yaşadığımız dönem. Hayal bile edemeyeceğimiz projeleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Derbent ülkemizin kader oylamasında yine üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecektir bundan şüpheniz olmasın” dedi.

Sözlerine Konya Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde Derbent’e yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatarak başlayan AK Parti Konya Milletvekili adayı Tahir Akyürek, “Konya sadece Meram, Selçuklu, Karatay’dan ibaret değil. Bizler bu noktada hamd olsun bütün ilçelerimize onlarca eser ve proje kazandırdık. Derbent, yaptığımız hizmetler ile şaha kalktı ve kalkmaya da devam edecek. Bunun en güzel örneği Aladağ Kayak Merkezi. Bu yıl tesislerin bir bölümünü yapmayı planlıyorduk. Bazı vasiyetlerimiz, özel tavsiyelerimiz var görev alan arkadaşlarımıza. Aladağ da bu vasiyetlerimizden bir tanesi. İnşallah hep birlikte o hedefimizi de gerçekleştiririz” dedi.

Önemli bir seçimin arefesinde olduğumuza dikkat çeken milletvekili adayı Tahir Akyürek, Güçlü Türkiye hedefi için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Akyürek, “Türkiye, Dünyada en güçlü 10 ülke arasında yer alacaksa vizyonu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vizyonunda olan liderle ancak bu seviyeye gelebilir. Biz cumhur ittifakı ile seçimlere gidiyoruz. Cumhurbaşkanımızı ilk turda büyük bir oy çoğunluğu ile seçerek Almanya’ya, Fransa’ya, Amerika’ya, NATO’ya kısacası Türkiye’yi engellemeye çalışanlara güçlü bir mesaj vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili adayı Gülay Samancı’nın gündemindeki ilk konu da Aladağ Kayak Merkezi oldu. Samancı, “Aladağ, birlikte yürüteceğimiz, devam etmesi gereken projelerden biri. İnşallah süreci hızlandıracağız ve Derbent’in, Konya’nın ve ülkemizin hizmetine sunacağız.” dedi. Yeni dönemin çok farklı olduğunu belirten Samancı, “Bu dönem yasamanın ve yürütmenin çok daha güçlü olacağı bir dönem olacak. Bu nedenle 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımızı ne kadar çok güçlendirirsek, AK Parti’mizi ne kadar destekler ve ne kadar çok milletvekilimiz olursa daha iyi bir dönem bizleri bekliyor olacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili ve Milletvekili adayı Hacı Ahmet Özdemir ise, “AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’nin dört bir tarafı belediyecilik hizmetleri ile tanıştı. Bu yerlerden biri de Derbent. Yapılan hizmetleri ortada. Derbent bu süre içerisinde deniz derya oldu. Yeter mi, yetmez. Daha fazlasını hak ediyor. AK Parti de daha fazla desteği hak ediyor, çünkü AK Parti ne kadar güçlü destek alırsa Derbent’te o kadar güçlü hizmet alır” cümlelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Derbent İlçe Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi.