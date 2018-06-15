Seçim çalışmalarına katılan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bir alışveriş merkezinde bayram alışverişi yapan vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret esnasında vatandaşlara karanfil, çocuklara ise boyama kitabı dağıtıldı. Ramazan Bayramı’nın dünyada bayram olarak yaşanmasını istediklerini belirten İl Başkanı Hasan Angı, “Mübarek bir ayın son günü artık. Yarın tüm Türkiye’de ve İslam dünyasında kutlanacak olan mübarek bir bayram. Biz bu bayramın tüm dünyada bayram olarak yaşanması arzumuzu ifade etmek istiyoruz. Tüm insanlığın hasret kaldığı o coşku o huzur bu Ramazan vesilesi ile gerçekleşir diye niyaz ediyorum. Arefe gününün duaları önemli dualardır. Dünyanın dört bir tarafında yapılan bu dualar Cenab-ı Hak katında karşılık bulur. İnsanlık daha huzurlu bayramlar geçirir” şeklinde konuştu.

“Biz ikinci bir bayram hazırlığındayız”

Hasan Angı, 24 Haziran seçimlerinin ikinci bir bayram olacağını belirterek, "Biz ikinci bir bayramın hazırlığındayız. Ramazan Bayramı’ndan sonraki haftada son haftamız olarak seçim çalışmalarımızı tamamlayacağımızı 24 Haziran’da da demokrasi şöleni olan yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve meclisimizi oluşturacak milletvekilleri seçimi bizim için önemli, Türkiye için önemli, insanlık için önemli. Bu çaba ile biz teşkilatlar olarak en yüksek oyu Konya’dan hemşehrilerimizden alabilmek adına 2002’den beri hemşehrilerimiz bu rekoru bu partiye yaşatmışlardı. Yeni bir rekor yaşatmaları içinde davetlerimize devam ediyoruz. 24 Haziran’da da ikinci bir bayramı birlikte yaşayacağız. Bu ülke için önemli bir yeni döneme adım attığımız gibi hem bölgedeki coğrafyanın hem de dünyadaki yeni dönem gelişmelerini bu seçimden sonra oluşacak hükümet yapısı daha büyük katkılar sağlayacak. Türkiye yeni bir sahlanış dönemi gerçekleştirecek. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Angı, bayramın 1. günü gerçekleştirilecek olan bayramlaşma programına teşkilat mensuplarını ve Konyalıları davet ederek, “Partimizdeki bayramlaşma programımızda birinci bayram günü saat 11.30-12.30 arası cuma namazı öncesinde seçim koordinasyon merkezimizde tüm teşkilat mensuplarımızı, hemşehrilerimizi bayramlaşma içinde bekliyoruz” dedi.