Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Konya
  •  » AK Parti Konya İl Başkanı Angı: “Bu Şehir Ak Partiye Hep Sahip Çıkmıştır”
14 Haziran 2018 13:38

AK Parti Konya İl Başkanı Angı: “Bu şehir AK Partiye hep sahip çıkmıştır”

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konyalıların AK Partinin kuruluşundan itibaren destek verdiklerini belirterek, 24 Haziran’da yeni bir rekor kıracaklarına inandıklarını söyledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı: “Bu şehir AK Partiye hep sahip çıkmıştır”

14 Haziran 2018 13:38


Seçim çalışmalarına katılan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, çalışmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezinde değerlendirmelerde bulundu. Hasan Angı, tüm adayların, teşkilat görevlilerinin sahada ev ev, mahalle mahalle çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "24 Haziran seçimlerine oldukça yaklaştık. Tüm adaylarımız, teşkilatlarımız sahada ev ev mahalle mahalle çalışmalarını yürütüyorlar. Bir tarafta sanayilerimiz, iş yerlerimiz ziyaret ediliyor. İş adamlarımızla ticaret erbabımızla o görüşmeleri yaptıkları gibi, kadın kollarımız özellikle ev ziyaretleriyle hem mesajlarımızın iletilmesi hem broşürlerimizin takdim edilmesi noktasındaki çalışmaları devam ediyor. Şu anda şehrin tamamında büyük bir coşkuyu, heyecanı ve AK Partiye karşı olan o ilgiyi görüyoruz. Bunun daha da arttırılması hepimizin arzusu. Kuruluşundan beri bu güne kadar bu şehir AK Partiye hep sahip çıkmıştır. Her dönem bir rekora imza atmıştır. Hemşehrilerimizin 24 Haziran’da da yeni bir rekoru gerçekleştireceğine inanıyoruz. Sahadaki çalışmalarımız bereketle devam ediyor. Tabii Ramazan’ın kendine göre program farklılıkları ortaya çıkmıştı. Özellikle öğleden sonra başlayan çalışmalar, iftar ve iftar sonrası teravih, teravih sonrası sahura kadar değişik alanlardaki çalışmalarla yürüdü. Hafta sonları ağırlıklı olarak mesire yerlerinde, parklarda özellikle istirahat edenler, iftara doğru hazırlanan hemşehrilerimizi ziyaret etmiş oluyoruz. Bir taraftan alışveriş merkezlerindeki o yoğunluk bugünlerde biraz daha arttı. Bayram telaşıyla insanlar alışverişe doğru yönlendiler, ihtiyaçlarını görüyorlar. O bölgeler daha fazla yoğunlaşmış halde. Sahanın her tarafında olabilmek adına tüm adaylarımızla beraber bu çalışmalar yürüyor. İnşallah yaşayacağımız bayramın 10 gün sonraki ikinci bir demokrasi bayramı ile taçlanacağı çifte bayramı birlikte yaşayacağımız bir dönem olmasını arzu ediyoruz. Bunun için dua ediyoruz. Hemşehrilerimizin o büyük desteğiyle bu gerçekleşecek inşallah” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç