AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı oyunu kullandı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, oyunu Meram Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu’nda 2179 nolu sandıkta kullandı. Başkan Angı’ya oy kullanma sırasında milletvekili adayları Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Leyla Şahin Usta, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, Osman Seçgin ile birlikte AK Parti İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru eşlik etti.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Milletvekillerimizle birlikte oyumuzu kullandık. Öncelikle kullandığımız oylar milletimizin geleceği adına ülkemizin yeniden şahlanışı adına hayırlı olmasını diliyorum. Hem cumhurbaşkanlığı seçimi için hem de milletvekilleri seçimi için kullandığımız oylar bereketli olsun. Cenab-ı Hak milletimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.