AK Parti Konya il kongresine hazır

olağan Konya il kongresi hazırlıklarında sona gelindi. Konya il kongresi, 3 Mart Cumartesi günü saat 13.00’de Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Olağan il kongresi ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “AK Parti’de geçtiğimiz yaz kongre süreçleri başlamıştı. Belde kongreleri ile başlayan bu süreç, ilçe ve il kongreleri ile devam ediyor. Bizler de görevi aldığımız 23 Ekim 2017 tarihinden kısa bir süre sonra yönetimimizi oluşturup 31 ilçemizin kongre takvimini başlattık. Bazı ilçelerimizde arkadaşlarımız görevlerine devam ederken bir kısmında nöbet değişimleri yaşandı. Partimizin kuruluşundan bu yana görev yapmış, son dönemde bu bayrağı taşımış tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nöbetine devam eden ve nöbeti devralan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. 3 Mart Cumartesi günü saat 13.00’de AK Parti Konya İl Teşkilatı olarak 6. Olağan İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongremize Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da teşrif edecekler. 3 Mart günü Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi’nde Konyalılar olarak büyük bir coşkuyla Başbakanımızı karşılayacağız. Burada yapılacak bir mitingin arkasından da salonda 6. Olağan İl Kongremiz icra edilecek. Şimdiden tüm hemşerilerimizi bu programa davet ediyorum” dedi.

AK Parti’nin bir dava, misyon ve vefa partisi olduğunu da sözlerine ekleyen Angı, “Konya, kuruluşundan bu yana AK Parti’ye sahip çıkmıştır. AK Parti’de iktidar partisi olması hasebiyle hem merkezi hükümetimiz tarafından hem de belediyelerimiz eliyle Konya’da çok önemli projeler hayata geçirilmiştir. Bunun neticesinde de Konya her seçimde AK Parti’ye olan desteğini arttırmıştır” şeklinde konuştu.

“Türkiye 2019 seçimleri ile sıçrama yapacak”

2019 yılındaki seçimlerin önemine dikkat çeken Hasan Angı, “2019 yılı ülkemiz için iki önemli seçimi içinde barındırıyor. Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimler ile belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar belirlenecek. Bu seçimin özelliği seçilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesi sebebiyle daha gençleşmiş yapıların ortaya çıkacak olmasıdır. Mart seçimlerinin akabinde 2019 yılın Kasım ayına doğru Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçeceği ilk seçimini yapacak. Bu seçimle Cumhurbaşkanımız ile birlikte TBMM’yi oluşturacak milletvekillerimizi de seçmiş olacağız. Türkiye’nin 21. yüzyıldaki yeni döneme sıçrayacağı bu seçimleri çok önemsiyoruz. Milletimiz heyecanla bu seçimleri bekliyor. Teşkilatlar olarak bizde üzerimizdeki mesuliyetin ağırlığının farkındayız. Türkiye bu seçimlerle birlikte çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. İl Kongremizin ardından sahada vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüle yeni dönemi hazırlamak için gayret içinde olacağız. Tüm üyelerimizle birlikte, partimize gönül veren herkesle bu yolda yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Gençlerle kol kola yürüyeceğiz”

AK Parti’nin gençlere büyük önem verdiğini ifade eden Angı, “Son 16 yılda Türkiye’de siyasetin ne kadar gençleştirildiğini, gençlerin geleceğe hazırlanması adına ülke imkânlarının nasıl seferber edildiğini, gençlere olan güvenin seçilme yaşının 30’dan 25’e, 25’ten de 18’e indirilmesiyle görmüş olduk. Bugün baktığımızda gençliğimiz geçmişte ulaşamadığı pek çok hizmete bugün çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. İster çalışan isterse tahsil hayatına devam eden gençlerimize daha iyi imkânlar sunabilmek için büyük bir gayret gösterildi. Biz de gençlerimizle birlikte kol kola bu kutlu yürüyüşü devam ettirmek istiyoruz” dedi.

“Kongremiz yeni heyecanlar getirecek”

6. Olağan İl Kongresi’nin yeni bir heyecanı da beraberinde getireceğine değinen Angı, “6. Olağan İl Kongremiz de bu heyecanın ortaya çıkmasında inşallah bir vesile olacaktır. Biz Sayın Başbakanımızı Konya’da misafir ederken, Konya’nın heyecanının ve coşkusunun da Sayın Başbakanımız ve heyetine aktarılması için bir fırsat olarak görüyoruz. Sayın Başbakanımıza Konya projelerini de fırsat ölçüsünde arz etmiş olacağız. 3 Mart’ta heyecanını arttıran bir Konya, Yönetimde heyecanını enerjiye dönüştürmüş bir İl Teşkilatı, dolayısıyla da 2019 sürecine heyecanla yürüyecek bir yapı oluşturabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kongremiz hem Konyamıza, hem partimize hem de ülkemize hayırlar getirsin” diye konuştu.